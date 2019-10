Cintoríny na Slovensku sú na sviatky pripravené, zverejnili otváracie hodiny

Počas blížiaceho sa sviatočného víkendu si 1. novembra pripomenieme Sviatok všetkých svätých a 2. novembra Pamiatku zosnulých. Cintoríny na Slovensku upozorňujú na zmenené otváracie hodiny a mestá pripravujú obyvateľov aj na zmeny v cestovných poriadkoch.

V Košiciach vypravia mimoriadnu linku

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) avizuje posilnenie dopravy počas Dušičiek. Informovala o tom Vladimíra Petrušová z DPMK. „V stredu 30. októbra a vo štvrtok 31. októbra sú jesenné prázdniny a linky MHD budú premávať podľa režimu cestovných poriadkov – pracovné dni bez školského vyučovania. Nepremávajú školské linky ani školské spoje, a vozidlá nebudú zachádzať k základným školám. Spoje linky R4 pre Technickú univerzitu Košice premávajú bez zmien,“ uviedla Petrušová.

Ako ďalej dodala Petrušová, od stredy do nedele DPMK posilní prevádzku linky číslo 33, ktorá premáva medzi Staničným námestím a Krematóriom. Spoje linky budú počas dňa premávať v polhodinovom intervale a prevádzka linky bude predĺžená do 20:30.

„V piatok až nedeľu bude mimoriadne vypravená aj linka číslo 54, ktorá spája tri veľké košické sídliská Ťahanovce, Dargovských hrdinov a KVP s Verejným cintorínom. Na linke budú spoje premávať v polhodinovom intervale,“ dodala Petrušová.

V Prešove budú cintoríny otvorené nonstop

Technické služby mesta Prešov upravujú otváracie služby na všetkých cintorínoch v správe mesta. To zároveň upozorňuje vodičov na zmenu organizácie dopravy pri mestskom cintoríne. Dopravný podnik mesta Prešov počas sviatkov tiež kapacitne posilní spoje na vybraných linkách.

Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, počas sviatočného víkendu od 1. do 3. novembra budú všetky cintoríny na území mesta Prešov otvorené nonstop, vrátane cintorínov v Nižnej Šebastovej a v mestskej časti Solivar – Šváby.

„Pracovníci pohrebných a cintorínskych služieb budú pre občanov k dispozícii v kanceláriách na jednotlivých cintorínoch počas celého víkendu, vždy v čase od 11:00 do 18:00,“ informovala Šitárová. Dodala, že počas sviatočného víkendu budú cintoríny osvetlené do 22:00 a zabezpečené strážnou službou.

Cesty budú jednosmerné

V súvislosti s očakávaným náporom návštev na hlavnom Mestskom cintoríne počas nadchádzajúcich sviatkov mesto už od stredy 30. októbra zjednosmerní ulice v jeho blízkosti. Ulica Dilongova bude jednosmerná v smere od ulice Šafárikovej po ulicu Moyzesovu, a ulica Moyzesova bude jednosmerná v smere od ulice Dilongovej po ulicu Sládkovičovu.

„Zjednosmernenie ulíc v okolí Mestského cintorína prispeje k zlepšeniu organizácie dopravy a jednoduchšiemu parkovaniu v tejto lokalite,“ uviedla Šitárová. Dopravné obmedzenia potrvajú až do stredy 6. novembra.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. počas sviatočného víkendu od 1. do 3. novembra kapacitne posilní spoje na linkách číslo 10, 19, 21, 29 a 39. V týchto dňoch budú podľa cestovného poriadku na jednotlivých linkách namiesto midibusov premávať klasické autobusy a namiesto klasických autobusov budú premávať kĺbové autobusy.

Aj napriek tomu, že sa žiakom a študentom budúci týždeň začínajú jesenné prázdniny, v stredu 30. a vo štvrtok 31. októbra budú všetky linky MHD v Prešove premávať ako počas pracovných dní s obmedzením niektorých školských spojov. V piatok 1. novembra bude MHD v Prešove premávať podľa cestovného poriadku pre nedeľu.

Dolnokubínčania budú jazdiť zadarmo

Dolnokubínčania môžu počas Dušičiek nechať svoje auto doma. Vyzval k tomu primátor Dolného Kubína Ján Prílepok pred blížiacim sa predĺženým víkendom a ponúka možnosť využitia bezplatnej mestskej hromadnej dopravy počas prvých troch novembrových dní. Ďalším benefitom je zavedenie mimoriadnych spojov smerom k Novému cintorínu.

„Úplne všetky mestské autobusy budú jazdiť po našom meste v období od 1. do 3. novembra zadarmo. Bezplatná autobusová doprava počas týchto troch dní bude financovaná zo zisku z parkovacieho systému mesta Dolný Kubín,“ priblížil iniciatívu radnice primátor Prílepok.

Podľa jeho slov pôjdu smerom na Nový cintorín aj mimoriadne autobusy, ktoré cestujúcich vyvezú až k domu smútku. „Vodičov áut prosíme o trpezlivosť v prípade kolón, a tiež o ohľaduplnosť pri parkovaní, aby umožnili prejazd autobusov až na cintorín,“ dodal dolnokubínsky primátor.

Otvorené cintoríny v Bratislave

Hlavné mesto Bratislava plánuje prijať viacero opatrení. „Ide o presun viac ako pol milióna ľudí na území Bratislavy. Otvorenie cintorínov sme v tomto roku naplánovali od 7:00 do 22:00 až do 8. novembra. Na každom z cintorínov budú hliadkovať mestskí aj štátni policajti, viac policajtov bude tiež dohliadať na bezpečnosť na cestách,“ uviedla na tlačovej besede námestníčka primátora Bratislavy Lucia Štasselová.

Na bezpečnosť návštevníkov cintorínov a zabezpečenie verejného poriadku bude spoločne dohliadať mestská i štátna polícia už od stredy 30. októbra. „Začíname už od zajtra (v stredu, pozn. SITA) od 12:00 na exponovaných štyroch veľkých cintorínoch službou dopravnej a poriadkovej polície a na ostatných 19 cintorínoch, ktoré máme pod drobnohľadom, bude zabezpečený výkon činnosti príslušníkov poriadkovej polície na ochranu majetku. Chcel by som požiadať všetkých, ktorí sa zúčastnia návštevy cintorínov, aby dbali na svoju bezpečnosť, neodkladali si svoje veci do motorových vozidiel a uzamykali ich,“ uviedol zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Tibor Sekula.

Posilnia mestskú hromadnú dopravu

Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas sviatkov zabezpečí posilnenie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). „V stredu a vo štvrtok budeme premávať v režime bežný pracovný deň, aj napriek tomu, že sú školské prázdniny, v piatok v režime sviatok a v sobotu a nedeľu v režime víkend. Zároveň od piatka do nedele posilníme MHD nasadením vysokokapacitných kĺbových vozidiel na niektoré autobusové a trolejbusové linky, rovnako zhustíme intervaly na niektorých linkách a vypravíme špeciálnu linku X38 na trase Hlavná stanica – Krematórium,“ uviedol šéf DPB Martin Rybanský.

Linka X38 po trase Hlavná stanica – Pražská – Patrónka – Lamačská cesta – Hodonínska – Krematórium, ktorá bude premávať v intervale 20 minút. Prvý odchod linky X38 z Hlavnej stanice bude o 9:12, posledný o 18:52. Prvý odchod z Krematória bude o 9:31, posledný o 19:11. V dňoch 31. októbra a 4. novembra nebude z dôvodu voľna na Ekonomickej univerzite premávať linka 184. Dňa 1. novembra taktiež nepôjde linka 69. V dňoch 1. – 3. novembra má byť v súvislosti so zvýšeným dopytom zahustená premávka na linke 39 k Slávičiemu údoliu. Z toho dôvodu nebude v týchto dňoch premávať linka 31.

V dňoch 30. októbra – 31. októbra budú Linky Regio Bus premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny, to znamená, že nebudú premávať spoje s poznámkou „10„. V stredu 30. októbra v čase medzi 9:00 a 12:00 budú vlaky linky S70 z dôvodu výluky premávať medzi Hlavnou stanicou a železničnou stanicou Nové mesto obchádzkovou trasou.

Cintoríny v Poprade budú otvorené nonstop

Cintoríny v Poprade budú počas Sviatku všetkých svätých a celého víkendu otvorené nonstop. Pohrebno-cintorínske služby (PCS) sa na očakávaný nápor ľudí pripravili v každom smere.

„Pre návštevníkov cintorína v Poprade – Veľkej budú k dispozícii tri kusy mobilných toaliet a tiež verejná toaleta za domom smútku. Na danom pohrebisku bude zároveň navýšený počet veľkoobjemových kontajnerov o tri kusy, zároveň budú posilnené ich vývozy a frekvencia kontroly. Kontrolovať sa budú viackrát denne a operatívne bude zabezpečený ich odvoz,“ informovala hovorkyňa mesta Jarka Hlaváčová. Pri cintorínoch pribudnú aj dočasné parkoviská, posilnená bude tiež MHD a zvýši sa počet hliadkujúcich mestských policajtov.

Cintoríny v mestských častiach Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami sú od pondelka otvorené od 7:00 do 22:00, v rovnakom čase ich bude možné navštíviť aj počas ďalších dvoch týždňov. Od 16. novembra už budú otvorené len do 18:00. Hlaváčová zároveň pripomenula, že dušičková pobožnosť sa bude konať v sobotu 2. novembra o 15:00 pri hlavnom kríži na starom cintoríne vo Veľkej.

Upravené parkovanie pri cintorínoch

Parkovanie počas sviatkov bude pri hlavnom cintoríne vo Veľkej organizované ako po minulé roky, teda výjazd zo stálych parkovacích plôch bude cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne budú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne, pri ceste smerom na Veľký Slavkov, je pripravené označené dočasné parkovisko.

„Účelová komunikácia smerom k družstvu v Spišskej Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokofovu ulicu. Na tejto ceste bude zároveň možnosť pozdĺžneho parkovania,“ doplnila hovorkyňa.

V Matejovciach bude zákaz státia na Kopernikovej ulici do 6. novembra dočasne zrušený a bude tam možné parkovať. V Strážach bude návštevníkom k dispozícii parkovisko pred hornou bránou cintorína.

Zmeny v hromadnej doprave

Samospráva upozorňuje aj na zmenu v doprave. Od 30. októbra do 1. novembra bude presunutá zastávka MHD Poprad, Veľká, cintorín pred hlavný vchod. Dopravu tam bude regulovať mestská polícia. V rovnakých dňoch bude o dva spoje posilnená aj linka č. 3 z autobusovej stanice, ktorá spája sídliská Západ a Juh III s mestskými časťami Spišská Sobota a Veľká.

Počas sviatkov pribudne priamo na cintorínoch aj v ich okolí viac hliadok mestskej polície. Tá apeluje na chodcov, aby v sychravom jesennom počasí nezabudli na povinnosť používať reflexné prvky, ktoré pomáhajú zvyšovať ich bezpečnosť na cestách.

Popradská samospráva zároveň žiada návštevníkov, aby najmä pri parkovaní rešpektovali pokyny hliadok mestskej a dopravnej polície, ako aj pracovníkov PCS Poprad. „Vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov na osobných motorových vozidlách odporúča správa PCS využiť MHD Poprad so zastávkou priamo pri cintoríne vo Veľkej,“ upozornila Hlaváčová.

Cintoríny v Žiline budú otvorené nepretržite

Nepretržite otvorené cintoríny, zvýšený počet kontajnerov na odpad, ale aj posilnené autobusové spoje. To sú len niektoré z opatrení, ktoré v Žiline zaviedli v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a následnou Pamiatkou zosnulých.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, radnica sa zároveň výzvou Dajme prednosť prirodzenej kráse kvetov snaží, aby návštevníci cintorínom uprednostňovali pred umelými živé či sušené kvety na hroboch ich najbližších.

Správca žilinských pohrebísk ŽILBYT, s. r. o. prevádzkuje v súčasnosti sedemnásť cintorínov. „Všetky cintoríny budú počas prvých dvoch novembrových dní prístupné nepretržite. Na cintorínoch budú častejšie dopĺňané zásoby vody, zvýši sa počet kontajnerov na odpad aj intervaly ich odvážania. Zabezpečené budú tiež mobilné toalety na cintoríne v Závodí a na Novom cintoríne,“ informoval žilinský hovorca.

Spoje budú premávať v prázdninovom režime

Na vyšší nápor cestujúcich počas sviatkov sa pripravuje aj Dopravný podnik mesta Žiliny (DMPŽ), ktorý upozorňuje, že 30. a 31. októbra bude mestská doprava premávať v prázdninovom režime. „V dňoch 1. a 2. novembra vypraví DPMŽ mimoriadne spoje z centra mesta na Starý a Nový cintorín a späť. Spoje pôjdu zo železničnej stanice po trase linky č. 31 v hodinových intervaloch od 9:00 do 16:30, pričom okrem posilnených spojov bude táto linka fungovať aj v bežnej prevádzke,“ uviedol Miškovčík.

Podobne ako v minulých rokoch, aj tentoraz sa bude možné na cintoríny dostať aj autom. Mestská polícia (MsP) preto žiada vodičov, aby v blízkosti cintorínov rešpektovali pokyny príslušníkov MsP. „Výkon služby bude posilnený s ohľadom na charakter sviatkov a potrebu zabezpečenia verejného poriadku od 31. októbra do 3. novembra. Zameriame sa aj na usmerňovanie návštevníkov cintorínov a ochranu majetku občanov. Na Starom a Novom cintoríne budeme hliadkovať počas sviatkov nepretržite, na ostatných cintorínoch aj v mestských častiach priebežne,“ informoval náčelník žilinskej MsP Peter Mišejka.

S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých spustilo mesto Žilina aj výzvu Dajme prednosť prirodzenej kráse kvetov. „Výzva spočíva vo využití živých či sušených kvetov na hroboch našich najbližších. Plastové kvety vydržia síce dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre životné prostredie,“ dodal na margo výzvy Miškovčík.

Predĺžené otváracie hodiny v Trnave

Všetky štyri cintoríny v Trnave majú v dušičkovom období až do nedele 10. novembra predĺženú otváraciu dobu od 7:00 až do 22:00. Najväčšiu návštevnosť cintorínov očakáva Michaela Šípošová Rigová zo spoločnosti Rigstav počas Sviatku všetkých svätých v piatok 1. novembra a v deň Pamiatky zosnulých v sobotu 2. novembra.

Spoločnosť zabezpečuje už viac ako desať rokov v Trnave prevádzku pohrebísk na Kamennej ceste, na Ulici T. Vansovej, v mestskej časti Modranka a evanjelického cintorína na Nitrianskej ceste.

Správca cintorínov sa pripravuje na dušičkové sviatky už od septembra. „Cintoríny v našej správe intenzívne upratujeme, čistíme od napadaného lístia a cintorínskeho odpadu. Na týchto prácach sa podieľa zvýšený počet zamestnancov a sezónnych brigádnikov. V polovici októbra začalo aj posledné plánované kosenie trávnatých plôch cintorínov,“ informovala Šípošová Rigová.

Zákaz zapaľovania sviečok

V deň Pamiatky zosnulých v sobotu 2. novembra sa bude o 16:00 konať svätá omša v dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste. Kancelária správy cintorínov na Kamennej ceste bude otvorená počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 a vo sviatok 1. novembra od 9:00 do 17:00. Ľudia si tu môžu overiť platby za hrobové miesta, uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta, zaplatiť nájomné za hrobové miesta, prípadne vybaviť ďalšie záležitosti.

Aj v tomto roku platí podľa Šípošovej Rigovej zákaz zapaľovania sviečok a kahancov pred kaplnkou a v okolí kaplnky na Novom cintoríne na Ulici T. Vansovej, kde v minulosti dochádzalo k požiarom. Zamestnanci správy cintorínov budú počas nadchádzajúcich dní obchádzať jednotlivé pohrebiská, monitorovať ich a dozerať na bezproblémový priebeh sviatočných dní. Návštevníkom budú nápomocní pri hľadaní hrobových miest.

Až do 4. novembra nebude na cintoríny povolený vjazd žiadnych motorových vozidiel, okrem vozidiel správcu a firmy, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu. Dopravu pred cintorínmi budú usmerňovať hliadky dopravnej polície a pri cintorínoch bude podľa informácií Šípošovej Rigovej posilnené aj hliadkovanie mestskej polície. Návštevníci cintorínov by si napriek tomu mali podľa nej dávať pozor na svoje osobné veci, kabelky a príručné tašky s osobnými vecami by v žiadnom prípade nemali nechávať bez dozoru.

Cintoríny v Stropkove obnovili

Po tohtoročnej obnove cintorínov, do ktorej stropkovská samospráva investovala vyše 45 tisíc eur, sú pietne miesta v Stropkove pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých pripravené na nápor návštevníkov. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, plán práce pri rekonštrukcii rozvrhol mestský podnik Služba tak, aby stavebný ruch utíchol ešte pred rozsvietením prvých sviečok.

„V tomto roku nám počas stavebných prác prialo aj počasie, takže sme nemali zbytočné zdržania. Cintoríny opäť viditeľne opekneli a som rád, že sa nám darí napĺňať naše plány ich komplexnej rekonštrukcie,“ uviedol riaditeľ podniku Služba Dušan Lukáč.

Celkové investície do obnovy cintorínov presiahli 45 tisíc eur a pokračovať chcú aj v budúcom roku. Ambíciou správcu je rozšíriť cintorín s tzv. americkým spôsobom pochovávania, doplniť kamerový systém a plánovaná je aj postupná obnova oplotenia jednotlivých cintorínov. Počas nadchádzajúcich sviatkov upravili v Stropkove otváracie hodiny na cintorínoch. Od 28. októbra sú otvorené od 8. do 20. hodiny, od 1. do 8. novembra sa otvárací čas predĺži až do 22. hodiny.