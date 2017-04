CIRQUE DU SOLEIL – VAREKAI

V BRATISLAVE OSLÁVI 15. VÝROČIE!

SEDEM JEDINEČNÝCH ŠOU OD 27. DO 30. APRÍLA NA ZIMNOM ŠTADIÓNE O. NEPELU.

Bratislava, 20.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Najslávnejší cirkus na svete Cirque du Soleil príde na Slovensko už o týždeň. Opäť prichádza so šou, ktorú ste v Bratislave ešte nemali možnosť vidieť. Po Saltimbancu, Alegríi a Quidame prináša predstavenie VAREKAI s podtitulom Príbehy lesa. Od 27. do 30. apríla si môžete užiť fantastický artistický cirkus v siedmich jedinečných predstaveniach. Cirque du Soleil prezentuje spojenie gymnastického majstrovstva, nádherných kostýmov, pútavého príbehu a jedinečnej živej hudby, bez zvierat. Divákom poskytuje úžasný umelecký zážitok, na aký sa nezabúda.

Veľká oslava v Bratislave!

Varekai mal svetovú premiéru v Montreale v roku 2002. Odvtedy sa predstavil v 130 mestách 23 krajín a videlo ho dovedna 10 miliónov divákov! A práve na koniec apríla pripadá 15. výročie súboru Varekai! Celý tím sa už nevie dočkať veľolepých osláv, v týchto dňoch sa intenzívne zaujímajú o možnosti, kde by sa veľká párty mohla konať. A dôvodov na oslavu je viac – len nedávno odohralo zoskupenie 50 špičkových umelcov z 19 krajín sveta už svoje 5-tisíce vystúpenie! Artistov na pódiu sprevádza živá kapela, ktorá umocňuje dojem z vystúpení. A práve bubeník Paul J. Bannerman je členom Varekai od jeho samotného začiatku, teda už celých 15 rokov. „Absolvoval som všetkých vyše 5000 vystúpení,“ pýši sa Paul, ktorý sa už nevie dočkať osláv v Bratislave.

Zaujímavosti o VAREKAI

V každom meste jednotlivé súbory vytupujú len raz a do rovnakej krajiny zavíta Cirque du Soleil vždy najmenej s 18-mesačným odstupom. Slovensko je pravidelnou zastávkou v rámci „kočovania“ Cirque du Soleil po svete.

Cirque du Soleil so sídlom v Kanade má takmer 4000 zamestnancov.

Súbor Varekai sa presúva po Európe v 21 kamiónoch, ktoré môžete stretnúť na cestách. K nám pricestujú z Amsterdamu a v nedeľu po poslednom vystúpení sa vydajú na cestu do Bukurešti.

Rozložená scéna cestuje tiež so súborom. Jej stavba trvá 24 hodín, pódium je 30 metrov dlhé, na šírku má 18 metrov.

Po skončení poslednej šou musí byť do 15 minút vyprataná plocha, na ktorej sedeli diváci, aby sa mohlo začať so skladaním pódia.

Dej predstavenia sa odohráva v lese, kulisy tvoria 12 metrov vysoké stromy.

Za scénou sa nachádza priestor na trénovanie, ktorý má rozmery približne 20×30 metrov. Tu môžu artisti trénovať kedykoľvek počas ich niekoľkodňového pobytu na Slovensku.

Artisti sú ubytovaní v luxusnom hoteli hneď vedľa Zimného štadióna O. Nepelu. Kedykoľvek si tak môžu odskočiť na štadión zatrénovať. Okrem toho majú k dispozícii hotelové fitness a wellness centrum. Jedna z miestností je špeciálne upravená na cvičenie jogy a relaxáciu.

Cirque du Soleil dbá o ochranu životného prostredia, v zákulisí musia byť špeciálne označené kontajnery na rôzne druhy odpadu (papier, plasty, plechovky, batérie…).

Cirque du Soleil

Zo skupiny dvadsiatich pouličných umelcov vznikla v roku 1984 veľká organizácia so sídlom v kanadskom Quebecu, ktorá poskytuje vysoko kvalitnú umeleckú zábavu. Spoločnosť má takmer 4-tisíc zamestnancov, vrátane viac než 1300 umelcov z vyše 50 krajín sveta. Cirque du Soleil priniesol senzáciu a potešenie už vyše 100 miliónom divákov v 300 mestách vo vyše štyridsiatich krajinách na šiestich svetadieloch.

Príbeh Varekai

Hlboko v lese na úpätí sopky existuje zvláštny svet nazvaný Varekai. Z oblohy sa znesie osamelý muž a príbeh Varekai sa začína… Muž zletí do tieňa magického lesa a ocitá sa vo fantastickom svete plnom nevídaných stvorení, putuje na hranici reality a absurdnosti, po svete, kde sa dejú zázraky. Varekai je slovo románskeho pôvodu a znamená „kdekoľvek“. Scenáristom a režisérom veľkolepého predstavenia je Dominic Champagne a týmto dielom vzdáva hold kočovníkom ako zakladateľom starého cirkusového umenia, všetkým, ktorí sa s vášňou pre cirkusové umenie vydávali stále znova na cesty nevedno kam, do sveta Varekai…

Oficiálny trailer

„Poslaním Cirque du Soleil je prebudiť predstavivosť, podnietiť zmysly a vyvolať emócie

v ľuďoch na celom svete.“

INFORMÁCIE O ŠOU:

MIESTO KONANIA:

Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava

Program šou (27. – 30. apríla 2017):

Štvrtok 27. apríla, 20.00 hod.

Piatok 28. apríla, 16.30 hod., 20.00 hod.

Sobota 29. apríla, 16.30 hod., 20.00 hod.

Nedeľa 30. apríla, 13.30 hod., 17.00 hod.

