Čižnár by mal odstaviť Tichého z prokuratúry pre kontakty s Kočnerom, žiada neziskovka

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby odstavil Ladislava Tichého z generálnej prokuratúry. Ako ďalej nadácia uvádza na svojom profile na na sociálnej sieti, dôvodom sú jeho kontakty s viacnásobne stíhaným Marianom Kočnerom.

„Ladislav Tichý sa s Marianom K. smial z novinárov a v sms-kách riešil legislatívu pre oblasť finančnej prokuratúry. Stále sedí na generálnej prokuratúre,“ píše nadácia.

Nadácia Zastavme korupciu v tejto súvislosti uvádza vo svojom blogu na internetovej stránke denníka Sme, že Tichý sa so stíhaným podnikateľom stretával a tykal si s ním, pričom spolu komunikovali do jari 2018. Podľa nadácie spolu rozoberali rôzne kauzy, pričom Kočner Tichému spomínal aj to, že zbiera informácie o novinároch.

„Tohto roku som do novinárov investoval 200.000 eur. By si sa p….l, ako ich mám prelustrovaných,“ cituje nadácia Kočnera. Po zverejnení danej sms-ky Tichý minulý rok skončil ako zástupca riaditeľa na Justičnej akadémii a vrátil sa na generálnu prokuratúru.

Podľa nadácie však Kočner s Tichým komunikovali napríklad aj o legislatívnych návrhoch pre oblasť finančnej prokuratúry alebo o personálnych nomináciách na niektoré posty. „Tichý na opakované pokusy nadácie, aby komentoval svoj vzťah ku Marianovi K., nereagoval,“ dodala nadácia.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko Generálnu prokuratúru SR.