Člen ĽSNS pôjde za mreže. Zabil soka v láske a telo hodil do potoka

Vyšetrovateľ NAKA spracoval podnet na väzobné stíhanie člena Ľudovej strany Naše Slovensko Jozefa K., ktorý podľa doterajšieho vyšetrovania v stredu na svojom dvore v okrese Poprad viackrát bodol svojho soka v láske Romana A. Ten zraneniam na mieste podľahol.

Podľa polície Jozef K. sa nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod. „Takýmto spôsobom si ju chcel zaviazať do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne tajomstvo. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom,“ popisuje polícia.

Podpredseda ĽSNS Martin Beluský pre webnoviny.sk uviedol, že nejde o funkcionára strany, ale o radového člena. „V prípade, že sú medializované informácie pravdivé, naša strana sa od konania Jozefa K. v plnej miere dištancuje. Jedná sa o zlyhanie jednotlivca, ktoré nemá žiadny súvis s jeho členstvom v politickej strane. Naša strana má nulovú toleranciu voči zlodejom aj vrahom,“ uviedol Beluský.