Clint usporiadal poľovačku na bažanty pre ľudí na invalidnom vozíku, prišla aj tínedžerka

Clint Robinson z amerického Utahu usporiadal poľovačku na bažanty pre ľudí na invalidnom vozíku, ktorý využíva aj on sám. Pred 32 rokmi utrpel na ródeu zranenie krku, no aj napriek svojmu hendikepu sa snaží chodiť na poľovačky a rybárčiť.

Podujatie nazval Wheelchairs in the Wild (v preklade Invalidné vozíky v divočine, pozn. SITA) a záujemcom počas neho pomáhajú aj poľovníci. Robinson vyhlásil, že chce ukázať týmto ľuďom, že môžu „vyraziť do prírody a robiť aj niečo iné, ako len nečinne sedieť doma„.

Najmladšou účastníčkou bola 13-ročná Missy Cowley, ktorú k lovu na bažanty priviedol otec. „Keď bola malá, vždy sme jej hovorili, že môže robiť to, čo ju baví. No museli sme to trocha prehodnotiť,“ povedala jej matka Cindy Cowley, ktorú nový projekt nadchol rovnako ako jej dcéru.