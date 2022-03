Čo ak sa dozviete, že vaše dieťa nie je naozaj vaše?

Do psychopatov sa dá veľmi ľahko zamilovať. Po prvé, vedia ľudí očariť. Zvyčajne sa do dvorenia vrhnú s plnou zanietenosťou – obsypávajú svoj objekt záujmu darmi, používajú vety z filmov, hovoria vám, že ste tá najkrajšia, spomínajú úžasné veci, aké sa im prihodili. Hoci je to pre nich čiastočne hra, nie je celkom falošná. Sú pod vplyvom vzrušenia a lovu, navyše je pre nich dôležité, aby vás prinútili zamilovať sa do nich – neprestanú, kým nespečatia dohodu a nedostanú vás…

JP Delaney je obľúbeným autorom, ktorý si získal fanúšikov už aj na Slovensku. V roku 2017 mu vyšiel vo vydavateľstve Ikar strhujúci triler Tá predo mnou o tajomnom dome, ktorý prostredníctvom technológií ovláda svoju novú majiteľku.

O rok neskôr pribudol krimi príbeh Dôveruj mi o volavke, ktorá láka do svojich sietí ženatých mužov, aby poskytla kompromitujúce materiály ich manželkám.

Teraz prichádza britský autor s psychologickým trilerom Cudzie dieťa , ktorého ústrednou témou je morálna dilema. Ako sa zachovať v momente, keď sa dozviete, že vaše dieťa nie je v skutočnosti vaším dieťaťom?

Je to jedna z najstrašnejších otázok, akej môže rodič čeliť…

Keď Pete Riley jedného rána otvorí dvere, netuší, že naňho čaká rodičovská nočná mora.

Na prahu stojí neznámy muž, ktorý tvrdí, že Petov dvojročný syn Theo je v skutočnosti jeho. K nešťastnej zámene došlo podľa Milesa Lamberta v nemocnici, kde v ten istý deň porodila jeho žena Lucy aj Petova partnerka Maddie.

Oba páry sú v šoku, no snažia sa nájsť cestu, ako prepojiť svoje rozdielne životy a stať sa trochu nekonvenčnou modernou rodinou. Až žaloba podaná na nemocnicu spustí oficiálne vyšetrovanie, ktoré vedie k prekvapivým odhaleniam. Ako veľmi môže jedna rodina veriť druhej? Alebo dokonca jeden partner druhému?

Pete a Maddie sú odhodlaní urobiť pre ochranu svojho dieťaťa, čo bude treba. Aj nehrať podľa pravidiel.

„Mám rád knihy, ktoré ponúkajú etické dilemy – otázky, na ktoré neexistujú správne odpovede. Ktoré nás prinútia zastaviť sa a zamyslieť: Ako by som sa v danej situácii zachoval?“ povedal JP Delaney na margo svojej knihy špeciálne pre slovenských čitateľov. Pozrite si jeho video:

JP Delaney

Tony Strong. Také je skutočné meno britského spisovateľa, ktorý píše pod pseudonymom JP Delaney, ale tiež Anthony Capella. Napísal už niekoľko úspešných krimirománov.

Je autorom bestsellera Tá predo mnou (IKAR 2017). Tento triler vyšiel vo viac ako štyridsiatich krajinách a na jeho filmovú verziu sa podujal oscarový režisér Ron Howard.

O rok neskôr mu vyšiel ďalší bestseller Dôveruj mi (IKAR 2018). Nasledovala Dokonalá manželka a psychologický triler Cudzie dieťa je v poradí jeho štvrtým samostatným dielom.

Narodil sa v Ugande a bol kreatívnym riaditeľom britskej reklamnej agentúry.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis