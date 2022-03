Čo je CBD olej a prečo je taký populárny?

CBD alebo kanabidiol patrí k diskutovaným a medializovaným témam. V súčasnosti sa CBD teší čoraz väčšej obľube. CBD poznáme ako doplnok stravy, napríklad k smoothie po tréningu alebo ako súčasť rannej kávy. Dokonca je možné kúpiť si športovú podprsenku s obsahom CBD. Čo to vlastne CBD látka je a prečo je čoraz viac populárna? Presne o tom bude náš článok.:)

Čo je CBD?

CBD olej je prírodný produkt, ktorý sa vyrába extrakciou CBD z rastliny kanabisu a následným zriedením nosným olejom, ako je kokosový alebo konopný olej. Kanabidiol, lepšie známy ako CBD, je jednou z viac ako 100 chemických zlúčenín nazývaných kanabinoidy, ktoré sa nachádzajú v rastline kanabisu (Konopa siata).

Tetrahydrokanabinol (THC) je hlavným psychoaktívnym kanabinoidom nachádzajúcim sa v kanabise, čo znamená, že spôsobuje pocit povznesenej nálady, ktorý sa často spája s kanabisom. Na rozdiel od THC, CBD nie je psychoaktívne. Táto kvalita robí z CBD príťažlivú možnosť pre tých, ktorí hľadajú úľavu od bolesti a iných symptómov bez účinkov marihuany alebo iných drog, ktoré ovládajú myseľ.

CBD olej vs konopný olej?

Foto: Pexels

CBD a konopný olej sú dva rôzne typy olejov extrahovaných z rastlín konope. CBD olej sa vyrába z kvetov a listov rastliny a konopný olej sa vyrába zo semien. Ukázalo sa, že CBD olej je prospešný pri rôznych zdravotných problémoch, zatiaľ čo konopný olej sa používa hlavne na priemyselné účely.

CBD olej neobsahuje THC, takže je legálny už aj na Slovensku. Od 1. mája 2021 podľa zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch, CBD nepatrí na zoznam nebezpečných a psychotropných látok.

Prečo je CBD olej populárny?

Pomáha zmierniť bolesť

Konope sa používa na liečbu bolesti už od roku 2900 pred Kristom. CBD olej je typ kanabisového oleja, ktorý obsahuje významné hladiny kanabidiolu. CBD interaguje s endokanabinoidným systémom tela, ktorý hrá úlohu pri regulácii bolesti, zápalu a ďalších funkcií. V mnohých štúdiách na zvieratách a na ľuďoch sa ukázalo, že CBD olej znižuje zápal a bolesť.

Pomáha pri poruchách duševného zdravia

CBD olej je prírodný liek na rastlinnej báze, ktorý sa ukázal ako účinný pri znižovaní symptómov súvisiacich s úzkosťou a inými poruchami duševného zdravia. Na rozdiel od farmaceutických liekov, nie je CBD olej návykový a nemá žiadne potenciálne škodlivé vedľajšie účinky. Namiesto toho sa ukázalo, že CBD poskytuje úľavu od úzkosti a iných porúch duševného zdravia znížením symptómov, ako je stres, paranoja a hyperaktivita.

Foto: Unsplash

Ako sa užíva CBD olej?

CBD oleje sú dostupné v rôznych formách, vrátane kapsúl, tinktúr, jedlých produktov, lokálnych krémov a vape oleja. Môže sa užívať perorálne, aplikovať lokálne alebo inhalovať pomocou pera. Koncentrácia CBD v produkte, ktorý si vyberiete, určí dávkovanie a ako dlho bude trvať, kým pocítite účinky.

Ukázalo sa, že užívanie 10–400 mg CBD denne počas dlhého obdobia nemalo toxický účinok na účastníkov veľkej retrospektívnej štúdie.

Foto: Pexels

Jedna štúdia naznačuje, že dávky 400 – 700 mg CBD, ktoré sa považujú za vysoké, môžu zhoršiť kognitívne deficity u ľudí so schizofréniou. Kombinácia CBD a THC však môže zlepšiť kogníciu. Doteraz neexistujú žiadne správy o smrteľnom predávkovaní CBD. Niektorí vedci sa však obávajú zneužívania CBD.

Aké vedľajšie účinky môže mať CBD?

CBD sa vo všeobecnosti považuje za bezpečné, ale môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako je sucho v ústach, hnačka či znížená chuť do jedla.

Výskumníci ďalej uvádzajú, že CBD môže spôsobiť nepriaznivé účinky, vrátane:

zmeny životaschopnosti buniek

zníženej schopnosti oplodnenia

inhibície metabolizmu liečiv v pečeni

zníženej aktivity P-glykoproteínu a iných transportérov liečiv

CBD môže interagovať s inými liekmi, ktoré užívate. A pretože CBD nie je schválenou metódou liečby, odporúčame vám túto možnosť prebrať so svojím lekárom. Lekár vám pomôže zistiť, či je to pre vás tá správna liečba. Myslite na to, že téma CBD je relatívne nová, a preto si vyžaduje ešte ďalšie výskumy, aby sa potvrdili výhody a podmienky užívania CBD.

Dúfame, že vám tento článok pomohol. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, dajte nám v komentári vedieť.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok