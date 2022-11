Čo s nečinnou obchodnou spoločnosťou?

V prípade, ak už obchodná spoločnosť nevykonáva podnikateľskú činnosť, majitelia spoločnosti by mali zvážiť ukončenie podnikania po právnej stránke. Jednou z možností je likvidácia spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok a vykonáva ju likvidátor. Likvidátor ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

Preddavok na likvidáciu

Ak likvidátora ustanovil súd, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu. Odmena a náhrada výdavkov likvidátora sa uhrádza z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty. Výška preddavku na likvidáciu je 1500 EUR.

Prihlasovanie pohľadávok do likvidácie

Veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou, a to bez ohľadu na ich splatnosť. Veritelia doručujú prihlášky pohľadávok do likvidácie na adresu nehnuteľnosti určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie. Neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie. Prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie.

