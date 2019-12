COOP Jednota otvorila v Turzovke svoj najväčší formát predajní – Tempo SUPERMARKET

Nová predajňa vznikla rekonštrukciou pôvodného supermarketu

V prevádzke pracuje 33 ľudí

Zákazníci si môžu vybrať zo 16 000 položiek v sortimente

Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota otvorila už dvadsiaty Tempo SUPERMARKET. Ide o najväčší formát predajne v celej sieti s rozlohou nad 1 000 m2. Vznikol zväčšením a kompletným prebudovaním pôvodnej predajne. Novinkou je širší sortiment, pult s hotovým jedlom a zákuskami či elektronické cenovky.

„Tempo SUPERMARKETY sú medzi našimi zákazníkmi veľmi obľúbené, nakoľko ponúkajú najširší výber sortimentu. Zároveň nedosahujú veľkosť hypermarketov, takže sa v nich spotrebitelia veľmi ľahko zorientujú, rýchlo a komfortne nakúpia,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.“

Nová predajňa je vybavená modernými technológiami, v zariadení interiéru prevládajú prírodné materiály, najmä drevo. V ponuke je pre spotrebiteľov pripravených viac ako 16 000 tovarových položiek, medzi ktorými dominujú slovenské potraviny, nechýbajú produkty od lokálnych dodávateľov najmä pekárenské a mäsové výrobky. Novinkou je pult s hotovými jedlami, kde si môžu zákázníci vybrať zo širokej ponuky zeleninových či cestovinových šalátov, teplých obedov, ako napríklad pečené kurča, opekané zemiaky alebo halušky. Spestrenie ponuky predstavuje veľký výber zákuskov. Zmenou prešlo aj parkovisko, ktoré je vybavené moderným parkovacím systémom. Zákazníkom je k dispozícii 50 parkovacích miest.

Foto: COOP Jednota (3452)

Prevádzku na Kysuciach otvorilo spotrebné družstvo COOP Jednota Čadca, do ktorého siete patrí sto predajní a 830 zamestnancov. „Naším hlavným cieľom je ponúknuť zákazníkom širokú ponuku čerstvých a skladových tovarov predovšetkým od slovenských dodávateľov. Pri zostavovaní ponuky sme kládli dôraz najmä na denne dovážané výsekové mäso, čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu v moderných priestoroch, ale aj na hotové jedlá. Verím, že výberom potravín spĺňame aj tie najprísnejšie kritériá našich zákazníkov,“ povedal Miroslav Janík, predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Čadca.

Tempo SUPERMARKET na ulici Šárky 326 v Turzovke je otvorený počas celého týždňa. V pondelok – piatok od 6.00 h do 20.30. h, v sobotu od 6.00 h do 19.00 h a v nedeľu od 7.30 h do 19.00 h.

Inzercia