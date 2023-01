Covestro a LANXESS pracujú na výrobe udržateľných surovín so zníženou uhlíkovou stopou

Spoločnosti sa dohodli na výrobe kľúčových základných chemikálií

Covestro využíva vodnú energiu s osvedčením o pôvode na elektrolýzu v Severnom Porýní-Vestfálsku

Spolupráca znižuje emisie CO2 až o 120 000 ton ročne

Chemické spoločnosti Covestro a LANXESS spolupracujú na výrobe energeticky náročných základných chemikálií vo svojich závodoch v regióne Dolného Porýnia v Nemecku s cieľom vyrábať klimaticky šetrnejšie. Spoločnosť LANXESS získava chlór, hydroxid sodný a vodík zo závodov spoločnosti Covestro v Leverkusene a Krefelde-Uerdingene s certifikátom ISCC PLUS. S okamžitou platnosťou bude Covestro vyrábať približne jednu tretinu objemu dodávaných výrobkov s využitím energie z vodných elektrární, ktorej pôvod je zaručený.

„Spoločnosť Covestro sa usiluje o úplnú premenu svojej výroby na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality v roku 2035,“ povedal Dr. Klaus Schäfer, technický riaditeľ spoločnosti Covestro. „Osobitnú pozornosť venujeme energeticky náročnej výrobe primárnych surovín. V spolupráci so spoločnosťou LANXESS využívame energiu v našich elektrolytických závodoch v Severnom Porýní-Vestfálsku na princípe pro rata, čo nám umožňuje znížiť vykazované emisie až o 120 000 ton oxidu uhličitého ročne.“

„Spoločný projekt so spoločnosťou Covestro je dôležitým stavebným kameňom pre dosiahnutie klimatickej neutrality a nášho hodnotového reťazca,“ dodáva Dr. Hubert Fink, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS. V rámci iniciatívy Net Zero Value Chain Initiative plánuje LANXESS do roku 2050 odstrániť emisie Scope 3 zo svojho dodávateľského reťazca. Patria sem nepriame emisie, najmä z nakupovaných surovín, ale aj emisie vznikajúce pri logistike alebo likvidácii. Pokiaľ ide o emisie Scope 1 a 2, cieľom spoločnosti je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. „Týmto programom robíme ďalší krok smerom ku klimaticky neutrálnemu portfóliu výrobkov a zároveň podporujeme našich zákazníkov, ktorí čoraz viac hľadajú udržateľné riešenia,“ hovorí Fink.

Chlór, hydroxid sodný a vodík sú základnými stavebnými kameňmi mnohých výrobkov v chemickom priemysle. Ich výroba je však energeticky veľmi náročná. Spoločnosť LANXESS používa suroviny dodávané spoločnosťou Covestro napríklad na výrobky používané v potravinárskom a poľnohospodárskom priemysle.

Spoločnosť Covestro vyrába tieto tri základné suroviny vo svojich závodoch v Severnom Porýní-Vestfálsku v Leverkusene, Krefelde-Uerdingene a Dormagene. Dva prvotne menované závody už boli certifikované podľa medzinárodne uznávanej normy ISCC PLUS na výrobu strategickej suroviny chlóru a v blízkej budúcnosti sa plánuje certifikácia aj pre závod Dormagen. Prostredníctvom tejto certifikácie sa zabezpečuje správne priradenie elektrickej energie k výrobkom a použitie obnoviteľnej energie sa preukazuje zneplatnením osvedčení o pôvode na Spolkovom úrade pre životné prostredie.

Foto: LANXESS

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

