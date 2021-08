COVID automat nie je podľa odborníkov dobre nastavený, Banská Štiavnica sa zrejme začervená a doplatia na to ďalšie okresy

Okres Banská Štiavnica má byť od pondelka 23. augusta červený, dôvodom je, že majú 10 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 za sedem dní.

Ako na sociálnej sieti uvádza primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, podľa nového COVID automatu to znamená, že okresy Žiar nad Hronom, Zvolen, Levice a Žarnovica budú namiesto zelených oranžové, lebo susedné okresy nemôžu byť o dva stupne lepšie.

Primátor sa odvoláva na odborníkov združených v projekte Dáta bez pátosu, ktorí tiež kritizujú nastavenie nového COVID automatu. „Nemáme prípady na oranžový okres, ale podľa všetkého nim budeme, ak sa niekto nechytí zdravého rozumu. Prepáčte, ale inak to nazvať slušne neviem a neskutočne ma to hnevá,“ končí svoj status Antal.

Je ešte prísnejší

„Varovali sme, že COVID automat nie je dobre nastavený, lebo prevzal zo starého veľmi prísne hranice a ešte ich sprísnil,“ uvádzajú odborníci na sociálnej sieti s tým, že v prvých dvoch pásmach sú horné hranice veľmi nízko. Pravidlo, že susedné okresy môžu byť len o jeden stupeň lepšie, nie je podľa nich v poriadku, lebo v susedných okresoch už pandémia nemusí byť vôbec.

V Banskej Štiavnici zistili za posledných sedem dní 10 pozitívnych, čo je v prepočte na 100-tisíc obyvateľov 57. V okolitých okresoch s 250-tisíc ľuďmi je spolu 18 pozitívnych za posledných sedem dní.

Obmedzenia sú neodôvodnené

„COVID automat dá celý región do oranžovej a Banskú Štiavnicu do červenej. Obmedzenia spoločenského aj ekonomického života, a samozrejme aj plánov do blízkej budúcnosti, sú neodôvodnené,“ konštatujú odborníci a dodávajú, že ak by to bola chrípka, tak by to za epidémiu bolo prehlásené pri 1 500 prípadoch za týždeň na 100-tisíc obyvateľov.

„Potrebujeme sa na ten COVID automat pozrieť skôr, ako bude väčšina Slovenska napriek stabilne nízkym číslam s malým rastom červená a niektoré okresy dokonca bordové,“ doplnili Dáta bez pátosu.