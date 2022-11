Craig Ramsay je Šťastný chlapec. Vyšla o ňom autobiografia

V Pekingu sme mali štyri vyrovnané formácie. Nie je to iba fráza. Nikdy mi nedávalo zmysel, ak niekto nevyužíval štvrtú formáciu a spoliehal sa len na tri. Načo má potom štvrtú? Spomeňte si na náš štvrtý útok na olympiáde. Slafkovský, Roman, Regenda. Hrali na maximum a bolo to vidieť. Verili sme im, oni si verili tiež. Napriek tomu sme sa nebáli pozmeniť formácie, urobiť korekcie, keď si to situácia vyžadovala…

Craig Ramsay sa v mladosti venoval napríklad aj drevárstvu, no zotrval pri hokeji, ktorý je súčasťou jeho života už viac ako 60 rokov. Vďaka tvrdej práci sa cez juniorské súťaže presadil až do NHL, kde 14 sezón odohral za jediný klub – Buffalo Sabres.

Patril k najslušnejším a najlepšie brániacim útočníkom v celej súťaži. V 1070 dueloch NHL nazbieral skvelých 672 bodov. Jeho bohatý životopis, či už hráčsky alebo trénerský, zdobí spojenie s desiatimi klubmi NHL a jediným reprezentačným tímom na medzinárodnej úrovni – so slovenskou reprezentáciou.

Teraz vyšla o ňom vo vydavateľstve Ikar kniha Šťastný chlapec .

Autobiografia má 10 kapitol a bonusovú autorskú vsuvku, ktorá opisuje návštevu Craiga u neho doma v Tampe na Floride. Je nespochybniteľné, že Craig si svojou odbornosťou a charizmou získal srdcia slovenských hokejových fanúšikov. Pri čítaní knihy si uvedomíte, že jeho myšlienky sú nadčasové a moderné, dajú sa využiť nielen v hokeji, či inom športe, ale aj v bežnom živote.

Foto: Bux.sk

V knihe približuje systém, ktorým zmenil herný prejav slovenského národného tímu, rozpráva príbehy zo zákulisia reprezentačného diania a prezrádza všeličo nielen o sebe, ale aj o svojej rodine a záujmoch. A dozviete sa tiež, prečo má kniha názov Šťastný chlapec.

„Táto kniha je mojím poďakovaním každému na Slovensku, kto mi dôveroval, kto veril, že to spolu môžeme dokázať. Je mi veľkou cťou, že som sa stal súčasťou znovuzrodenia nášho hokeja a našich výnimočných hráčov. Snáď aj vďaka tejto knihe každý porozumie, že v srdci je zo mňa hrdý Slovák,“ tvrdí Craig Ramsay.

Knihu Šťastný chlapec spolu s Craigom Ramsaym napísali dvaja skúsení športoví novinári.

Peter Jánošík bol odmala skalným fanúšikom hokeja, hoci ho aktívne nikdy nehral. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, aby sa mu mohol venovať pasívnou formou. Po viacročnej redaktorskej anabáze v Televízii Markíza prestúpil do Slovenského zväzu ľadového hokeja. Od roku 2017 zastáva post hovorcu a v pozícii mediálneho manažéra sprevádza slovenskú mužskú reprezentáciu na všetkých akciách počas sezóny vrátane vrcholných podujatí.

Tomáš Kyselica začal s novinárskym remeslom už ako pätnásťročný vďaka otcovi, ktorý ho pravidelne vozil na extraligové zápasy po celom Slovensku. Vášeň z písania ho napokon doviedla k štúdiu žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rovnakom čase aj do športovej redakcie tlačovej agentúry TASR, kde sa zocelil a zamieril do redakcie denníka Šport. Z redaktorskej stoličky sa vypracoval na vedúceho hokejového oddelenia. V Slovenskom zväze ľadového hokeja pôsobí od roku 2019 ako mediálny manažér zodpovedný za tvorbu externého obsahu.

Milan Buno, knižný publicista

