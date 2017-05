ČSOB zaujala kampaňou na hypotéku s úrazovým poistením vodiča

Bratislava, 17.5.2017 ( WBN/PR ) – ČSOB upútala pozornosť kampaňou na nový bankopoistný produkt – hypotéku s úrazovým poistením vodiča. V Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave ponúkla ľudom možnosť vyskúšať si dopravnú nehodu na nečisto.

Obyvatelia a návštevníci spomínaných miest si vyskúšali adrenalínovú atrakciu, ktorá navodzuje stav, aký vodič zažíva pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody v rýchlosti 40 km/hod. Otočný simulátor nehody priniesla banka v rámci aktuálnej kampane na hypotéku s úrazovým poistením vodiča.

Slováci si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť účastníkom nehody. Každý, kto sa odvážil vyskúšať si simulátor a prežiť „haváriu“, bol automaticky zaradený do súťaže o 3 mesačné splátky ČSOB hypotekárneho úveru. Autonehoda trvala v priemere pol minúty a otáčaním sa strávili ľudia vo vozidle viac ako 13 500 sekúnd. V Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave sa našlo dokopy vyše 450 odvážlivcov.

Nehody neobchádzajú ani profesionálov. Svoje o tom vie aj skúsený formulový pretekár Richard Gonda, ktorý na poistenie vodiča nedá dopustiť. „Bol to zvláštny pocit, keď som sa zrazu ocitol v aute dole hlavou. V mojom prípade je poistenie vodiča absolútnou samozrejmosťou. O jeho zriadení by som ale nepochyboval, aj keby som sa jazdením neživil. Uvedomujem si totiž svoje záväzky a aj to, že ak by sa mi za volantom niečo stalo, stále ich treba kryť. Úrazové poistenie vodiča k hypotéke je z môjho pohľadu logickou kombináciou a skvelým krokom,“ prezradil Gonda. Reakcie iných „účastníkov nehody“, ako aj samotné prevrátenie, zachytáva krátke video.

Aj takýmto spôsobom chce ČSOB rozvíjať svoj bankopoistný model a poukázať na potrebu chrániť sa pred neočakávanými udalosťami. Slovensko totiž stále patrí ku krajinám, ktorých obyvatelia si častejšie poisťujú majetok ako seba samých. A to aj v prípade, ak podpisujú záväzok na dlhé roky, akým je napríklad hypotéka.

Klienti, ktorí splácajú hypotekárny úver, sú podľa prieskumov ČSOB veľmi často aj aktívnymi vodičmi. ČSOB sa preto rozhodla priniesť na trh unikátnu novinku, hypotéku spojenú s úrazovým poistením vodiča. „V prípade trvalých následkov úrazu spôsobeného dopravnou nehodou bude ČSOB Poisťovňa klientovi vyplácať doživotnú rentu, vo výške od 250 € do 1 800 € mesačne v závislosti od typu produktu. V prípade úmrtia poisťovňa vyplatí pozostalým jednorazové plnenie,“ objasňuje výhody hypotekárnej ponuky Andrea Lazar, riaditeľka Odboru riadenia masového segmentu ČSOB.

Simulátory nehody boli po lezeckej stene na ČSOB Bratislava marathone 2017 ďalšou z netradičných foriem, akými ČSOB upozornila na svoj nový benefit, hypotéku, ktorá klientov podrží v neľahkých situáciách.