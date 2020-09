DAC sa o postup v Európskej lige pobije s Jabloncom, kouč Storck favorizuje hostí z Česka

Futbalistov Dunajskej Stredy čaká vo štvrtok druhá prekážka na ceste za vytúženým postupom do skupinovej časti Európskej ligy 2020/2021. Zverenci trénera Bernda Storcka v domácom prostredí privítajú severočeský Jablonec. Ešte v auguste Dunajskostredčania zvíťazili na pôde islandského Hafnarfjörduru 2:0.

Líder tabuľky Fortuna ligy už podstúpil povinné testovanie na koronavírus a všetci členovia tímu mali negatívny výsledok.

Cieľom je postup

„Sme veľmi radi, že sme súčasťou 2. kvalifikačného kola. Priali sme si domáci zápas, no máme pred sebou veľmi skúseného súpera,“ priznal deň pred konaním duelu kouč Storck.

Podľa 57-ročného nemeckého kormidelníka je cieľom jeho tímu postup. „Jablonec začal v domácej lige veľmi dobre, podobne ako my. Hráme doma a vo štvrtok chceme zvíťaziť. Radi by sme si zahrali v 3. kvalifikačnom kole. Jablonec je zajtra favoritom. Má veľmi kompaktný a skúsený tím, ktorý hrá dobre v defenzíve. Hráči súpera sú vysokí a sú nebezpeční pri štandardkách, na čo sa musíme pripraviť. My máme mladý tím, ale máme kvalitu a tú chceme ukázať a pretaviť na postup,“ pokračoval Storck.

Dunajská Streda je na čele domácej ligy bez straty bodu, počas ostatného víkendu zvládla domáci zápas s Ružomberkom, ktorého väčšiu časť odohrala po červenej karte iba s desiatimi hráčmi.

„Príprava na duel proti Jabloncu bola ťažká. Podali sme však fantastický výkon,“ dodal nemecký tréner.

Omnoho náročnejší súper

Podľa kapitána slovenského mužstva Zsolta Kalmára čaká na jeho tím omnoho náročnejší súper ako v prvom kvalifikačnom kole.

„Hráme proti kvalitnému a skúsenému súperovi, ale chceme postúpiť. Myslím si, že rozhodovať budú detaily. Obaja súperi sú v dobrej forme, no verím, že úspešní budeme my. Potrebné bude, aby sme všetci odovzdali sto percent. Sme pripravení predviesť plnohodnotný výkon,“ poznamenal maďarský reprezentant.

Priznal tiež, že celá kabína FC DAC túži po prieniku do skupinovej časti EL. „Je jeden z našich cieľov v tejto sezóne. Aby sa to však podarilo, ešte musíme prekovať niekoľko náročných prekážok. Sme mladí a odhodlaní,“ dodal Kalmár.