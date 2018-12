Dajte nám dôkaz, že predstavujeme bezpečnostné riziko, vyzýva firma Huawei vlády USA aj Austrálie

PEKING 18. decembra (WebNoviny.sk) – Predseda dozornej rady čínskeho výrobcu telekomunikačných zariadení Huawei vyzval USA, Austráliu a vlády iných krajín, aby poskytli dôkazy podporujúce tvrdenia, že tento technologický gigant predstavuje bezpečnostné riziko.

Obvinenia voči najväčšiemu svetovému dodávateľovi sieťových zariadení pramenia z „ideológie a geopolitiky,“ posťažoval sa Ken Hu v utorok. Zároveň varoval, že vylúčenie firmy Huawei pri uvádzaní telekomunikačných sietí piatej generácie na trh zvýši náklady a zabrzdí inovácie.

Ak vlády majú dôkazy, „malo by sa to zverejniť“, povedal Ken Hu americkým, európskym a ázijským novinárom, ktorých pozvali do sídla spoločnosti Huawei v rámci snahy zmierniť obavy, ktoré sú podľa firmy neopodstatnené.

Austrália a Nový Zéland zakázali používanie technológií firmy Huawei v G5 sieťach. USA a Taiwan tiež obmedzili používanie produktov spoločnosti Huawei a japonská agentúra pre kybernetickú bezpečnosť uviedla, že niektorí dodávatelia, vrátane firmy Huawei, ktorí sú považovaní za vysoko rizikových, budú vylúčení z vládneho obstarávania.