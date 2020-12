Dali by ste sa zaočkovať proti koronavírusu? Slováci v prieskume prezradili aj svoje obavy

Zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 by sa dalo 37 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre RTVS uskutočnila od 3. do 10. decembra na vzorke 1 007 respondentov agentúra Median.

Celkovo 14 percent respondentov uviedlo, že sa chcú dať určite zaočkovať, skôr áno odpovedalo na prípadné očkovanie 23 percent opýtaných.

Niektorí sa ešte nerozhodli

Celkovo 31 percent ľudí sa určite dať zaočkovať nechce, ďalších 23 percent má k vakcinácii skôr odmietavý postoj. Zvyšných deväť percent ešte nie je rozhodnutých.

Celkovo 70 percent z tých, ktorí by sa dali očkovať, by tak urobili pre ochranu rodiny. Presnú polovicu opýtaných motivuje snaha zastaviť šírenie vírusu.

Ako dôvod na očkovanie uviedlo ďalších 24 percent respondentov spoločenskú zodpovednosť, 20 percent uvoľnenie opatrení a 13 percent možnosť cestovať. Jedno percento opýtaných nevedelo bližšie špecifikovať dôvod svojho rozhodnutia podstúpiť očkovanie.

Malo by byť očkovanie povinné?

Najčastejšie dôvody, pre ktoré by sa ľudia nechceli dať očkovať, sú obavy z vedľajších účinkov vakcíny (76 percent), nedôvera voči farmaceutickým firmám (38 percent) či nedostatok informácií o očkovaní (29 percent).

Ďalšími dôvodmi sú obavy z nákazy koronavírusom (21 percent) či obavy z bolesti (tri percentá). Celkovo 19 percent z ľudí, ktorí by sa nedali očkovať, uviedlo, že očkovanie nemá zmysel a ďalších desať percent si myslí, že ochorenie COVID-19 je výmysel.

Očkovanie by malo byť povinné podľa šiestich percent opýtaných a skôr povinné podľa 17 percent opýtaných. Vyše polovica – 53 percent respondentov si myslí, že očkovanie by určite nemalo byť povinné, 22 percent ľudí si myslí, že by skôr nemalo byť povinné. Dve percentá opýtaných respondentov na otázku nevedelo odpovedať.