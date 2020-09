Ďalší nechcený hráč v FC Barcelona má nový klub, Luis Suárez prestúpil do Atlética Madrid

Už aj uruguajský útočník Luis Suárez si našiel nového zamestnávateľa po tom, ako sa v španielskom futbalovom klube FC Barcelona stal nepotrebný.

Nový tréner Kataláncov Ronald Koeman už nerátal s 33-ročným Suárezom, ktorého meno sa najprv úzko spájalo s možným transferom do talianskeho Juventusu Turín, napokon však zostáva v Španielsku a hrať bude v konkurenčnom Atléticu Madrid. Odstupné za nebezpečného zakončovateľa je po dohode klubov na úrovni šiestich miliónov eur.

Luis Suárez strávil v FC Barcelona šesť sezón. Do klubu prišiel po MS 2014 z FC Liverpool a „blaugranas“ pomohol k zisku trinástich trofejí vrátane celkového úspechu v Lige majstrov 2014/2015. Z klubu odchádza ako tretí najlepší strelec histórie tejto organizácie so 198 gólmi. Viac presných zásahov ako on dosiahli už len Lionel Messi (634) a César Rodríguez (232).

V porovnaní s minulosezónnym kádrom už FC Barcelona opustili aj Ivan Rakitič (FC Sevilla) či Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), očakáva sa aj odchod Samuela Umtitiho. Luis Suárez ešte v stredu absolvoval tréning s FC Barcelona, po ktorom sa však rozlúčil so spoluhráčmi.