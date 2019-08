Ďalšia akčná bomba Luca Bessona prichádza do kín

Štýlový špionážny thriller ANNA sa začína vo chvíli, keď zástupca prestížneho módneho domu na zaprášenom pouličnom trhu v Rusku objaví krásnu predavačku a spraví z nej špičkovú topmodelku v Paríži. Lenže podobne ako matriošky, ktoré Anna kedysi ponúkala turistom, táto vzrušujúca filmová jazda v sebe skrýva omnoho viac, ako sa zdá na prvý pohľad.

Podobne ako v legendárnom filme Nikita režiséra a scenáristu Luca Bessona, ktorý navždy prelomil tabu ohľadom ženských hrdiniek v akčných filmoch, Anna rozpráva príbeh o chladnokrvnej agentke, ktorá plní funkciu pešiaka, ale v istom okamihu poruší všetky pravidlá, aby vzala osud do vlastných rúk. Nový film to celé poňal epickejšie, globálne a posunul Annu doslova do stredu diania – ľadovo horúceho centra napätých vzťahov medzi dvoma svetovými superveľmocami.

Režisérovi sa podarilo dať dokopy skvelých hercov – držiteľku Oscara Helen Mirren, Luka Evansa (Kráska a zviera, Rýchlo a zbesilo 8) či írskeho herca nominovaného na Zlatý Glóbus Ciliana Murphyho. V hlavnej úlohe sa predstaví nový objav Sasha Lussová, v ktorej Besson našiel Anninu nevinnosť a zraniteľnosť v ostrom kontraste s jej železnou vôľou. 26-ročná ruská supermodelka, tvár značiek Chanel, Dior či Lagerfeld, sa už predstavila v malej úlohe predchádzajúceho Bessonovho filmu Valerián a mesto tisícich planét. S Annou prišla jej životná šanca. Stálo ju to rok tvrdej prípravy, aby bola schopná zvládnuť náročnú akciu a vžiť sa do psychiky ženy, ktorá vedie sofistikovaný boj zblízka na viacerých frontoch. Lussová pociťovala voči Anne empatiu od samotného začiatku nakrúcania. Veľmi sa jej páčilo, ako sa zúfalá začiatočníčka v KGB postupne učí pohybovať sa s ľahkosťou a odhodlaním v zúrivom chaose, ktorý ju obklopuje.

Annina práca vyžaduje, aby neustále menila svoju identitu, ale ani keď sa mení z feťáčky na modelku a naopak po stýkrát, nikdy nezabúda, kým bola predtým. Nebola to pre debutujúcu herečku ľahká úloha, ale Lussová hovorí: „Presne toto fascinuje každého, kto sa chce stať hercom – predstierať, že ste niekým iným.“ Iróniou osudu sa kvôli postave Anny musela vrátiť k rodnému ruskému prízvuku, ktorého sa dlhé roky snažila zbaviť. „Uvedomila som si, že po rokoch budem musieť oprášiť ruštinu,” smeje sa herečka.

V Anninom svete sa nedá veriť nikomu, každý je terčom a môže sa stať obeťou vraždy, zvádzania alebo manipulácie. Až kým sa Anna nerozhodne tento začarovaný kruh prerušiť. Spôsob, akým to urobí, sa bude divákom páčiť. „Je to presne typ filmu, kde na konci takmer stratíte dych, pretože dej je neuveriteľne dynamický a plný prekvapivých odhalení,” sumarizuje na záver Sasha Lussová. „Vyzerá to, že Anna sa chytila do pasce, že nemá na výber a musí navždy zabíjať pre druhých…ale ona má svoj vlastný plán už pripravený.”

Akčný film ANNA sa v slovenských kinách premieta od 29. augusta.

