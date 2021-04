Dán Asgreen ovládol preteky Okolo Flámska, nádeje Petra Sagana sa skončili vyše 40 km pred cieľom

Stopiaty ročník slávnej belgickej klasiky Okolo Flámska vyhral Dán Kasper Asgreen z tímu Deceuninck – Quick Step. V záverečnom šprinte dvojice v úniku Asgreen nečakane zdolal favorizovaného obhajcu víťazstva Holanďana Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix).

Tretí skončil s odstupom niekoľkých sekúnd Belgičan Greg van Avermaet (AG2R Citroen Team), ktorý si v šprinte poradil s krajanom Jasperom Stuyvenom (Trek – Segafredo).

Jeden z veľkých favoritov Belgičan Wout van Aert (Jumbo Visma) skončil šiesty a Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) medzi najlepšími chýbal. Do cieľa prišiel v druhej desiatke približne s odstupom dvoch minút.

Zúročil skvelú formu

Dvadsaťšesťročný Asgreen dosiahol ôsme víťazstvo medzi profíkmi na ceste, ale najväčšie v kariére. Zúročil skvelú formu, keďže pred týždňom ovládol aj prípravnú klasiku E3 Saxo Ban Classic. Asgreen sa stal len druhým dánskym šampiónom slávneho flámskeho monumentu. Nadviazal na triumf Rolfa Sörensena z roku 1997.

Trasu dlhú 254,3 km z Antverp do Oudenaarde s 19 krátkymi, ale výživnými stúpaniami, víťaz zvládol tesne nad šesť hodín v čase 6:02:01 h.

„Cítil som sa dobre, preto som to skúsil na šprint. Mathieua som nechal na špici v záverečnom kilometri a mohol som si vybrať, kedy začnem šprintovať. Boli to veľmi náročné preteky, obaja sme boli v závere na svojom limite. V závere to bolo o detailoch… Je to pre mňa životný úspech a veľmi si to vážim. Ďakujem tímovým kolegom aj športovým riaditeľom, ktorí mi k tomu pomohli,“ uviedol Kasper Asgreen v prvom televíznom interview v cieli.

Nádeje Petra Sagana

Nádeje Petra Sagana sa skončili na Koppenbergu vyše 40 km pred cieľom, keď nezachytil zrýchlenie čela pelotónu a postupne sa ocitol s odstupom viac než jednej minúty až v tretej skupine prenasledovateľov.

Šampión z roku 2016 mal už predtým problém udržať sa medzi najlepšími pri druhom prejazde najdlhším stúpaním na trati Oude Kwaremontom.

Atak pred cieľom

Rozhodujúci únik sa zrodil 27 km pred cieľom, keď z čelnej skupiny zaútočil Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick Step), za ktorým sa vydali dvaja najväčší favoriti Wout van Aert (Jumbo Visma) a Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix). Za sebou pomerne rýchlo nechali francúzskych spolujazdcov z úniku Juliana Alaphilippa (Deceuninck – Quick Step) a Pierra Turgisa (Total Direct Énergie) a tiež dvojicu z tímu Bahrain Victorious Marca Hallera a Dylana Teunsa.

Po chvíli malo čelné trio k dobru 25 sekúnd, ale za nimi sa začali diať veci. Dve skupiny prenasledovateľov sa spojili a začali podkurovať triu na čele. Pod vrcholom posledného prejazdu Kwaremontom zaútočil Van der Poel a ušiel Van Aertovi. Nie však Asgreenovi, ktorý sa ho udržal aj v najstrmších pasážach stúpania.

Nasledoval posledný „výstup“ na legendárny Patterberg 13 km pred cieľom, cez ktorý prešli Asgreen a Van der Poel plece pri pleci. Van Aert už nemal síl na to, aby ich ohrozil a na vrchole Patterbergu zaostával už viac ako 20 sekúnd. Desať kilometrov pred cieľom Van Aerta dostihla skupina za ním a bolo jasné, že líderské duo si to s polminútovým náskokom rozdá o víťazstvo.

V poslednom kilometri bol vpredu Van der Poel a Asgreen mu už nevystriedal. Menej favorizovaný Dán sa napokon rozhodol pre rozhodujúci atak 250 m pred cieľom, Holanďan ho zachytil, ale nečakane nevydržal až do konca a v posledných 100 m zvesil nohy na znak prehry.