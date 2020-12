Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518 nesú Dobrú správu. Pieseň a videoklip k česko-slovenskej komédii Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Videoklip prináša prvé zábery z hotového filmu.

Presne pred rokom padla posledná klapka komédie Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel podľa rovnomennej knižnej predlohy. Pri príležitosti tohto výročia vychádza pieseň Dobrá správa, ktorú k filmu zložil Roman Holý. „Pôvodne sme si pesničku chceli darovať k premiére a k Vianociam, teraz sme si ju darovali len k Vianociam. Radosť z nej ale mám rovnako veľkú, chalanom sa naozaj podarila,“ hovorí režisér aj autor knihy Patrik Hartl.„Tiež mám pocit, že dobrých správ nie je v poslednom čase až tak veľa, takže jedna navyše sa môže hodiť.“

Film je o štyroch kamarátoch, pieseň s názvom Dobrá správa s hudbou Romana Holého preto naspievala hneď štvorica spevákov – Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.

„Vo filme mám obsadenie snov a aj do filmovej pesničky som si vysníval ideálnu štvoricu spevákov, ktorých mám najradšej. Zavolal som Romanovi Holému, či by pieseň nezložil. Vždy som obdivoval jeho inteligentné funky ‚vypaľovačky‘. Roman si pozrel film a keď som mu povedal, akých spevákov si predstavujem, hneď sme sa tým obidvaja nadchli. Sú to všetko jeho kamaráti. Medzi spevákmi je to podobný dream team ako ten herecký vo filme, taká hudobná liga majstrov… Dúfal som, že sa Danovi, Vojtovi, Matějovi a Vladimirovi bude film páčiť, pretože som vedel, že to nie sú chlapi, ktorí by robili niečo, čo sa im nechce. A mal som obrovskú radosť, keď s chuťou súhlasili,“ opisuje Patrik Hartl s radosťou, ako sa neobvyklá zostava dala dokopy.

Text k piesni Dobrá správa napísal Dan Bárta. „Dan prišiel s textom, z ktorého mi spadla sánka. K príbehu Prvoka, Šampóna, Tečku a Karla presne sedí, má odpich a vnútornú silu. Danovu prácu mám veľmi rád už roky. Je to citlivý básnik. Jeho invencia je obohacujúca. Jeho text nie je trudným povzdychom o scvrkávaní semenníkov počas krízy stredného veku, ale výzvou do boja proti nej,“ dopĺňa režisér.

„Ako rodený sangvinik a veselá povaha píšem optimistické, prehľadné a jednoznačné texty za pár minút, avšak toto bol trochu tvrdší oriešok. Patrik mi so svojím neodolateľným úsmevom prikázal, aby som sa podľa možnosti vyhol prílišnej mnohovravnosti a krikľavému básneniu, inak budem vylúčený z prepravy. Musel som sa tým pádom trochu posnažiť. Ale ako človek so skúsenosťami s krízami stredného veku sa dokážem rýchlo otriasť a promptne vyhovieť. Samotný spev už bol iba oslavou priateľstva, dobre vymyslenej melódie a práce ako takej,“ dopĺňa k svojmu textu a nahrávaniu samotný Dan Bárta.

Roman Holý zložil hudbu a keď bol hotový text, obvolal spevákov, aby prišli k nemu do štúdia v Sušici Dobrú správu naspievať. „Vojta a Dan prišli zo svojich chalúp, Vladimir zo svojho výtvarného ateliéru a Matěj z Prahy. Ja som prišiel z chalupy v Jizerkách. Nahrávali sme v lete, všetci boli zarastení a nálada radostná, keďže sme sa takto pokope radi videli. Na mieste potom rovno vznikali aj zábery do videoklipu. Chalani sa rozšantili a s chuťou sa pri spievaní do mikrofónov vybláznili. Nijako som ich nerežíroval. Dúfam, že tú autentickú, kamarátsku atmosféru pocítia aj diváci,“ spomína Patrik Hartl.

Zo samotného filmu zatiaľ tvorcovia zverejnili iba scénu na začiatku príbehu, keď sa štvorica kamarátov rozhodne splniť bláznivú výzvu – vyzliecť sa na verejnosti donaha. Videoklip tak vôbec prvýkrát zachytáva ukážky z hotovej snímky a ďalšie herecké tváre.

V hlavných úlohách sa predstaví Martin Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponesie tvár Martina Hofmanna. Mužský štvorlístok doplnia populárne herečky Zuzana Norisová, Kristýna Boková, Petra Polnišová, Soňa Norisová, Jana Kolesárová, Daniela Kolářová či Barbora Poláková.

V príbehu Prvoka, Šampóna, Tečku a Karla si štyria kamaráti v strednom veku priznajú, že nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa vyriešiť svoju krízu provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami. Ako štyridsiatnik zistí, či je naozajstný chlap? Ako zabráni korózii svojich ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka a Karel sa pokúsia nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu kravinu ako zamlada. Alebo aspoň odvahu za všetkých okolností hovoriť to, čo si naozaj myslia. Kto splní úlohu, nie je „sráč“…

Autor predlohy Patrik Hartl k filmu napísal aj scenár, v ktorom pripravil oproti románu niekoľko zmien. Milovníkov knihy tak čaká i pár prekvapení.

Skladbu Dobrá správa vydáva ako digitálny singel hudobné vydavateľstvo Supraphon. Na jar 2021 navyše pripravuje vydanie audioknihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ktorú načítal Martin Hofmann.

Producentom filmu je BONTONFILM Studios a love.FRAME, koproducentom Europeana Production, Česká televize, Bourdon a innogy. Partnerom je ČSOB. Film vznikol za podpory Plzeňského kraja.

Česko-slovenskú komédiu Prvok, Šampón, Tečka a Karel prinesie do kín v roku 2021 filmová distribučná spoločnosť BONTONFILM.

