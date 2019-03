Danka Barteková v novej sezóne nenašla premožiteľku, v Dauhe sa darilo aj Rehák Štefečekovej

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Slovenskí strelci v brokových disciplínach sa vrátili z úspešného vystúpenia na medzinárodných pretekoch Qatar Open v katarskej Dauhe, kde dosiahli tri medailové a celkovo päť finálových umiestnení.

Víťazstvo – tretie na podujatí po rokoch 2013 a 2017 – si na konto pripísala skeetarka Danka Barteková: „Mala som asi dva mesiace bez pušky, ale s tréningom som začala už koncom októbra. Od novembra som pracovala s novým kondičným trénerom a táto spolupráca prináša ovocie z pohľadu pocitu aj výsledkov. Preteky na Cypre pre nás neboli plánované a zobrala som to ako vynikajúci tréning. K dnešnému dňu už mám čosi odstrieľané a som rada, že som začala sezónu dvoma víťazstvami. V Katare som nedosiahla v kvalifikácii až taký dobrý výsledok, keďže nám robil problémy vietor. S výsledkom a výkonom vo finále som však spokojná. Som rada, že viem zabrať v momentoch, keď je to potrebné. Kvalifikácia bola náročná, v záverečných troch položkách to bola lotéria. Pred finále som si povedala, že začínam odznova. Bolo to veľmi náročné, ale postupne som sa začala baviť, pretože som si vypracovala väčší náskok. Už dávno som nezačínala sezónu s tým, že sa cítim tak dobre. Možno k tomu prispelo aj to, že som začala už v januári v náročných podmienkach. Je to povzbudenie do ďalšej práce,“ uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii členka ŠCP Bratislava, ktorá vo februári triumfovala aj na VC Cypru v Larnake.

Rehák Štefečeková mala katastrofálne tréningy

Úradujúca majsterka Európy Barteková tiež priblížila ďalšie plány na rok 2019: „Je pre mňa výhodou, že už mám miestenku na OH, takže môžem vynechať niektoré preteky. Neabsolvujem SP v Mexiku, ani v Al Aine, pripojím sa až v máji na pretekoch SP v Čchangwone. Potom ma čakajú európske hry, MS, ME a medzitým ešte podujatia SP a prípadne finále SP.“

Slovenská skeetarska jednotka má popri streleckých povinnosti aj ako členka Medzinárodného olympijského výboru. „Dva týždne v januári som musela obetovať povinnostiam MOV, ale popritom som trénovala. Počas ďalších mesiacov budem mať aj ďalšie pracovné povinnosti, takže budem musieť obetovať aj preteky SP.“ V súvislosti s OH 2020 v Tokiu uviedla: „Olympijskú strelnicu budeme testovať v apríli 2020, pretože je to len dočasné športovisko a po OH ho zrušia. V priebehu roka sa dozvieme bližšie informácie k olympijským pretekom.“

Trapistka Zuzana Rehák Štefečeková obsadila na Qatar Open 2019 druhú priečku, čo bol pre ňu úspešný vstup do sezóny. „Zimu som strávila doma so synom a s rodinou. Začala som robiť kompenzačné cvičenia, chodila som posilňovne, na plaváreň. Pušku som nechytila do ruky viac ako štyri mesiace. Do Kataru som išla chorá a naspäť som sa vrátila ešte viac chorá. Tréningy boli niektoré dni lepšie a niektoré katastrofálne. Preteky preto pre mňa dopadli nad očakávania. V základnej časti som dosiahla dobrý výsledok a vo finále som jednoducho nestíhala s Taliankou. Som rada, že začínam sezónu s takýmto výsledkom,“ povedala Rehák Štefečeková, ktorá sa teší na SP v Al Aine, ale vynechá Čchangwon.

Varga neobhájil prvenstvo

Erik Varga neobhájil v trape mužov v Dauhe minuloročné prvenstvo, keď v súťaži jednotlivcov skončil siedmy a v tímovom mixe s Rehák Štefečekovou na 5. pozícii. „Zúčastnil som sa na príprave v Austrálii, čo bolo pre mňa pozitívne, pretože sa moje telo lepšie cíti v teplom prostredí. V Katare som dosiahol v základe 120, čo bolo dobré vzhľadom na to, že som málo trénoval. Výsledky boli pekné, na úvod sezóny to boli náročné preteky v dobrej konkurencii. Sezóna je ešte dlhá a máme ešte čo robiť v nasledujúcich mesiacoch,“ skonštatoval E. Varga a k nasledujúcim mesiacom dodal: „Tento rok budú rezonovať najmä európske hry v Minsku, Svetové poháre alebo ďalšie prípravné preteky. Potom sú tam ME a MS, obe sa budú konať v Lonate. Nie je to pre mňa obľúbené miesto, aj keď som tam získal titul majstra sveta.“

Finalistom trapu na Qatar Open bol Michal Slamka, ktorého klasifikovali na 5. priečke. „Zimná príprava prebiehala tradične, najmä v posilňovni. Streleckú prípravu sme začali pred pretekmi v Katare, pripravoval som sa v Trnave. Samotné preteky boli dobré, zopakoval som výsledok z minulého roka a je to pre mňa dobrý začiatok sezóny,“ spokojne poznamenal M. Slamka a dodal: „Mám podobný program ako Erik Varga, ale vynechám európske hry, kde sa môžu predstaviť len dvaja zástupcovia z jednej krajiny. Nič nemám isté, musím bojovať v každých pretekoch a rád by som sa dostal na vrcholné podujatia v podobe MS a ME.“

Okrem spomenutého kvarteta Slovákov sa v Dauhe presadil aj Hubert Andrzej Olejnik, ktorý skončil v neolympijskej disciplíne dvojitý trap druhý, keď o prvenstvo prišiel v rozstrele.