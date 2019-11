Danko nedovolí, aby nejaký Richter ničil prácu SNS a konanie Smeru označil za chrapúnstvo

Ak šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny bude ako nominant strany Smer-SD blokovať vyplácanie vyšších minimálnych dôchodkov, minister práce a sociálnych vecí Ján Richter bude mať problém s dôverou od Slovenskej národnej strany (SNS).

Na utorkovej tlačovej besede to povedal šéf národniarov Andrej Danko. „Odkazujem Jánovi Richterovi, nech veľmi rýchlo v Sociálnej poisťovni začnú hľadať adresy, databázy a spôsob riešenia minimálneho dôchodku,“ povedal. Podľa neho ide o „absolútny politický boj a sme v situácii, že takto ničia našu prácu“.

Zdôraznil, že nedovolí aby „nejaký Richter“ ničil prácu SNS. „Ak nebudú vyplatené tieto dôchodky, podľa mňa sa dopustia aj trestných činov,“ povedal Danko.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny a zástupcovia Smeru podľa Danka oznámili, že „nevedia vyplatiť minimálne dôchodky“. Šéf SNS to považuje za politické chrapúnstvo. „Je to možno preto, že sa boja nárastu percent SNS v januári,“ tvrdí Danko.

Zmena výpočtu minimálneho dôchodku

Tri mesiace na prípravu aplikácie zákona do praxe považuje za „neskutočne veľkú dobu“. Za takýto čas by podľa neho mala Sociálna poisťovňa vedieť nájsť spôsob, ako od januára vyplácať vyššie minimálne penzie. „My ešte pripravíme svoj legislatívny návrh, ak majú problém s prepočtami,“ dodal šéf národniarov.

Od začiatku budúceho roka sa zmení systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za SNS sa minimálne dôchodky namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia tak bude od roku 2020 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V budúcom roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia dosiahne 334,30 eura.

Kuciaňová uspela s „pozmeňovákom“

V tomto roku pritom minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia dosahuje 136 % zo sumy životného minima, teda 278,90 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok bude zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

Pôvodne sa mali minimálne penzie naviazať na priemernú mzdu až od 1. januára 2021. Poslankyňa NR SR za SNS Magdaléna Kuciaňová však uspela s pozmeňujúcim návrhom, aby sa nové nastavenie súm minimálnych dôchodkov zaviedlo už od 1. januára budúceho roka.

Poukázala na sociálny aspekt novely zákona z hľadiska osôb, ktoré pracovali pred rokom 1989. „Nie často mohli objektívne ovplyvniť svoju výšku odvodov,“ zdôraznila.

Vážneho neúspešné upozornenie

Poslanec NR SR za Smer-SD Ľubomír Vážny, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, pritom ešte pred októbrovým hlasovaním neúspešne upozornil na to, že novelu zákona nie je možné technicky zrealizovať od začiatku budúceho roka. „Vecne a technicky to nie je možné, ledva to budeme vedieť zrealizovať od roku 2021,“ povedal.

S naviazaním minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu zásadne nesúhlasí Sociálna poisťovňa. Považuje to za nekoncepčný zásah do systému dôchodkového poistenia, potierajúci princíp zásluhovosti a prehlbujúci princíp solidarity.

„Zvyšovanie miery solidarity bude mať nepochybne dopad na motiváciu platiť poistné na dôchodkové poistenie,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa, ktorej generálnym riaditeľom je poslanec NR SR za Smer-SD Ľubomír Vážny.

Kto má nárok na minimálny dôchodok

Sociálna poisťovňa upozornila na to, že novela zákona o sociálnom poistení od národniarov koncepčne nerieši najnižšie dôchodky, teda dôchodky tých, ktorí nie vlastnou vinou dosahovali nízke zárobky a nesplnili tak podmienky na získanie minimálnej penzie.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura.

Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnu poisťovňu.