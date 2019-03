Dankova SNS chce znížiť dane pre firmy, DPH na potraviny a predloží aj ďalšie zásadné návrhy

aktualizované 1. marca, 14:41

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana (SNS) pripraví na najbližšiu, 43. schôdzu NR SR, päť zásadných návrhov zákonov.

Konkrétne ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. januáru 2020, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach. Informovala o tom v piatok riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Každý rok zníženie o percento

„Politika sa na Slovensku dostala do bodu mrazu. A to aj preto, že žije v zažitých mechanizmoch a funguje starými systémami. SNS sa preto rozhodla zmeniť spôsob predkladania zákonov. Týmto krokom chceme aj odhaliť skutočnú tvár politikov v konfrontácii so zákonmi, ktoré reálne pomôžu občanom Slovenska,“ konštatuje predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

V najbližších dňoch preto Slovenská národná strana pripraví, a následne v stredu 6. marca 2019 aj doručí do podateľne NR SR spomínaných päť návrhov zákonov.

Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. 1. 2020 obhajuje predseda SNS tým, že v programovom vyhlásení vlády bolo uvedené, že daň z príjmu právnických osôb bude znížená každý rok o jedno percento.

„Napriek tomu, že Slovensko vykazuje dobré hospodárske ukazovatele, neboli sme schopní ministra financií Petra Kažimíra priamymi rokovaniami presvedčiť o naplnení tohto záväzku,“ uviedol Andrej Danko.

Charakter obchodných reťazcov

Zníženie dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny na 10 % má zas ukázať charakter obchodných reťazcov. „Sme zvedaví, či prvýkrát za 30 rokov od revolúcie začnú ceny potravín pri takejto DPH konečne klesať. Aby sa ukázalo, kto tu skutočne zarába na potravinách,“ pokračoval Danko.

S príchodom digitálnych médií vzniklo podľa SNS nerovnoprávne postavenie hráčov v mediálnom prostredí. Zníženie DPH pre printové médiá na 10 % berie SNS ako zrovnoprávnenie printových a digitálnych médií. Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov by mal byť zas podľa SNS prvý a ústretový krok na odľahčenie života seniorov.

Povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach vníma SNS ako nutnosť najmä teraz, keď sa SR dozvedá o nekalých praktikách na niektorých bitúnkoch, či pri prebaľovaní mäsa.

„Keď idete do obchodu, na etikete jasne vidíte, odkiaľ mäso pochádza. Ale ako to je v reštauráciách, či jedálňach? Chceme zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa priamo v jedálnom lístku, aby sme vedeli, čo jeme,“ dodal Andrej Danko.

Väčšie vianočné príspevky pre seniorov

Spomínané návrhy zákonov plánuje SNS predložiť na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 26. marca 2019. Zároveň už SNS pripravuje aj návrh zákona na ďalšiu schôdzu, ktorý má pomôcť seniorom. Konkrétne by išlo o zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre seniorov a oslobodenie od platenia liekov.

„Doteraz sme sa snažili niesť ťarchu svojich ministerstiev zodpovedne. Prichádza však čas, aby sa skutočná pravda, kto chce zreformovať Slovensko a kto nie, ukázala v pléne parlamentu. Verím, že táto schôdza NR SR doslova rozbúra staré móresy a ukáže, kto to ako myslí so Slovenskou republikou,“ uzavrel predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

Reakcia strany Smer-SD

Akýkoľvek vládny návrh zákona musí byť predmetom rokovaní Koaličnej rady. Uviedol to v reakcii na legislatívne návrhy z dielne SNS hovorca koaličnej strany Smer-SD Ján Mažgút.

„Keď ich koaličný partner predloží, sme pripravení o konkrétnych návrhoch diskutovať,“ uviedol v stanovisku strany Smer-SD Mažgút.

Agentúra SITA požiadala o reakcie na návrhy SNS Ministerstvo financií SR, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).