Daruje knižniciam 40 výtlačkov novinky Zákulisie samovydávania

Pri mladej autorke Michaele Zamari si každý ako prvé predstaví romanticko-erotickú beletriu, ale svojou novinkou Zákulisie samovydávania nám dokazuje, čo všetko ešte skrýva v rukáve. Táto vzácna kniha na našom knižnom trhu chýbala a už po prvých recenziách je jasné, že splnila svoj zámer.

Zamari sa v roku 2017 uviedla pútavým románom Šéf môjho šéfa, ktorý jej vyšiel cez vydavateľstvo. Druhú knihu si už vydala sama na vlastné náklady a odvtedy o nej môžeme hovoriť ako o samovydavateľke, ktorá pre svoje knihy robí maximum. Za 14 mesiacov vydala 4 romány, ktoré u čitateľov zožali úspech a v tej nasledujúcej sa s publikom delí o svoje „know-how“.

Sama tvrdí, že odbočiť od románov nebol jej zámer, no čitatelia a autori si vyžiadali knihu, v ktorej by im priblížila, čo všetko sa za vydaním knihy skrýva a čo samovydávanie obnáša. Novinka s príznačným názvom Zákulisie samovydávania tak vznikla doslova na požiadanie, nakoniec však prekvapila aj samotnú autorku. „Začala som ju písať na podnet zvedavých čitateľov a kolegov autorov, ale dokončila som ju aj pre seba,“ priznáva autorka, ktorý sa len o vlások vyhla vyhoreniu. Aj o tom hovorí vo svojom najnovšom knižnom počine.

Foto: Archív MZ

Ďalej dodáva, že písať nudné knihy ju nebaví, takže netreba čakať žiadnu učebnicu nabitú poučkami. Kniha je písaná priateľským jazykom, s príchuťou sarkazmu a s obrovskou dávkou úprimnosti. Autorka sa s čitateľmi delí nielen o postup, ako sa dopracovať od hotového rukopisu k vytlačenej knihe, ale aj o reálne čísla, ceny, vtipné i poučné zážitky zo života autora-samovydavateľa a s pikoškami o knihách, ktoré majú potenciál zaujať každého milovníka kníh. Táto jednohubka je určená všetkým vášnivým čitateľom, nielen autorom, a dozviete sa v nej odpovede aj na otázky, ktoré by ste sa autorky možno nikdy neodvážili spýtať.

Ak stále váhate, môžete si knižku požičať z knižnice, alebo dokonca navrhnúť samotnej autorke cez sociálne siete, do ktorej knižnice by mala svoju novinku poslať. Zverejnila totiž informáciu o tom, že z tlačiarne jej prišlo o 40 výtlačkov viac, ako si objednala, preto sa rozhodla darovať ich knižniciam po celom Slovensku. Čitateľov vyzýva, aby jej napísali, ktoré sú ich obľúbené knižnice. Keďže v knihe dala priestor aj iným úspešným autorom z domácej pôdy ako Dušanovi Kadlecovi, Baji Dolce, Ivici Ďuricovej, Michalovi Kopeckému a ďalším, chce zviditeľniť slovenskú tvorbu a dostať ju viac do povedomia čitateľov. A v neposlednom rade chce motivovať ľudí, aby si plnili svoje sny.

Kniha ZÁKULISIE SAMOVYDÁVANIA mapuje, čo sa autorka naučila za vyše dva roky intenzívnej práce, keď si stihla popri zamestnaní vydať za 14 mesiacov 4 knihy.

A teraz vás pozýva do zákulisia. Idete?

