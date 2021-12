Darujte nezabudnuteľný zážitok: Lístky na koncert na Šimák Zámku Pezinok

Jedinečná atmosféra historického zámku z 13. storočia, hviezdy a rozliehajúca sa hudba vášho obľúbeného interpreta. Tí, ktorí zažili, dobre vedia, že koncertom pod holým nebom sa nič nevyrovná.

Predvianočný čas je vždy spojený s hľadaním ideálneho darčeka. Nedarí sa vám nájsť ten pravý? Čo tak darovať nezabudnuteľný zážitok v podobe lístkov na koncert pod holým nebom v jedinečnom prostredí 800-ročného zámku? Novo zrekonštruovaný Šimák Zámok v Pezinku v roku 2021 odohral množstvo koncertov slovenských, českých a iných zahraničných kapiel, ako je napríklad David Koller & band, Delegation, IMT Smile, Richard Müller, Olympic, No Name, Lenka Filipová, Desmod, Fragile a mnoho ďalších. Rovnako zaujímavý program chystá však aj na budúci rok. Nenechajte si ho ujsť.

Aktuálny zoznam koncertov na rok 2022

Fragile QUEEN 29.05.2022

Koncert FRAGILE QUEEN v netradičných aranžmánoch predstaví nesmrteľné hity dnes už legendárnej kapely Queen: Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We Will Rock You, Bicycle Race a mnohé ďalšie. Zažite najväčšie hity skupiny QUEEN naživo spolu s nezabudnuteľnou atmosférou na nádvorí po holým nebom.

The BEATLES – THE BACKWARDS 05.06.2022

Najväčšie hity a najkrajšie zaľúbené pesničky v podaní najlepších na svete…The Beatles! To všetko vám sprostredkuje kapela The Backwards, ktorá je známa vernou interpretáciou nahrávok a prejavu The Beatles s veľkým zmyslom pre detail. Potvrdzuje to aj 1. miesto, ktoré získala na najprestížnejšom festivale The Beatles revivalov na svete.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

Dalibor Janda 06.06.2022

Spevák, ktorý je na hudobnej scéne už 40 rokov vám v čarovnom historickom prostredí pezinského zámku predstaví svoje hity overené časom. Tešiť sa môžete na piesne ako Žít jako kaskadér, Oheň, voda, vítr, Kde jsi či Hurikán a mnohé ďalšie.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

Na koho to slovo padne 26.06.2022

Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera. Divadelné predstavenie, v ktorom sa predstavia Marián Miezga, Lukáš Latinák, Robo Jakab, Juraj Kemka a Vladimír Kobielsyk si jednoducho nemôžete nechať ujsť.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

CHICO & GYPSIES 03.07.2022

Neuveriteľné do Pezinka prichádza zakladateľ svetoznámej skupiny Gipsy Kings. Chico & the Gypsies je francúzska hudobná formácia rumba catalana, flamenco a latino pop a rock, ktorú vedie Jahloul Chico Bouchikhi, ktorý bol zakladateľom Gipsy Kings. Na pódiu je vždy 11 svetových hudobníkov ktorí vám predvedú majsterskú gitarovú show. Všetci sa tešíme, že sa opäť stretneme s našimi priateľmi na našich GIPSY FIESTA CONCERTS a predstavíme všetky naše hity BAMBOLEO, VOLARE, DJOBI DJOBA, A MI MANERA a naše najnovšie nahrávky.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

MATT BIANCO 04.07.2022

Svetový POP-JAZZový spevák MATT BIANCO odohrá svoj exkluzívny koncert plný hitov práve v Pezinku. Pod holým nebom zámockého nádvoria zaznejú single ako „Don’t Blame It On That Girl“ a „Good Times“, „Wap Bam-Boogie“, ktorý sa stal európskym singlom roka.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

Lucie Bíla 10.07.2022

Žijúca legenda českej a slovenskej hudobnej scény sa postará o nezabudnuteľnú atmosféru aj vďaka svojim nesmrteľným hitom.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

David Koller 31.07.2022

Frontman českej skupiny Lucie za vracia na Slovensko s akustickou gitarou a svojím Kollerbandom, aby odohral exkluzívny letný akustický koncert.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

Sima Magušinová 01.08.2022

Na Šimák Zámku sa predstaví aj populárna speváčka Sima Magušinová, rod. Martausová.

Tublatanka 07.08.2022

Koncerty slovenskej kapely Tublatanka sú nezabudnuteľné. Príďte si vypočuť túto legendu a jej hity, ktoré zaznejú pod hviezdnym letným nebom.

Al McKay´s EARTH, WIND & FIRE Experience 08.08.2022

Cenami Grammy ovenčený gitarista Al McKay privezie na zámok do Pezinku elitnú zostavu losangeleských vynikajúcich funkových, soulových a jazzových muzikantov v strhujúcej show Earth, Wind & Fire Experience.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

Shakatak 28.08.2022

Shakatak je anglická jazz-funková skupina založená v roku 1980. Vydanie singlu a zároveň ich prvého hitu „Easier Said Than Done“ z roku 1981,vyniesol kapelu v rádiách do top dvadsiatky. Táto nahrávka zostala v UK Singles Chart sedemnásť týždňov. Následná skladba „Night Birds“ (1982), bol ich prvý singel, ktorý dosiahol na až top desiatku.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

ABBA SYMPHONIC SHOW 29.08.2022

ABBA patrí medzi najúspešnejšie hudobné skupiny sveta. Jej hity sú stále živé. ABBA SYMPHONIC SHOW je koncertné spojenie najväčších hitov skupiny ABBA so symfonickým orchestrom v originálnom predvedení.

Foto: Šimák Zámok Pezinok

Okrem koncertov a iných kultúrnych podujatí Šimák Zámok Pezinok ponúka ubytovanie v luxusnom hoteli Palace Art hotel Pezinok, špičkovú gastronómiu a kvalitné zámocké vína, ktoré získali mnoho ocenení. V rámci prehliadky môžete obdivovať dobové Pálffyho apartmány, medzinárodnú galériu umeleckého skla, expozíciu veteránov Jawa či 800-ročné zámocké pivnice, v ktorých sa nachádza múzeum vinárstva a vinohradníctva.

Darujte svojim blízkym či sebe originálny darček a zážitky, na ktoré sa nezabúda. Vstupenky na jednotlivé koncerty si môžete zakúpiť v sieti Ticketportál.sk a Predpredaj.

