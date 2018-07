David Hasselhoff bude mať svadbu, vezme si svoju mladú snúbenicu Hayley Roberts

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Americký herec a spevák David Hasselhoff sa so svojou snúbenicou Hayley Roberts koncom júla ožení. Šesťdesiatpäťročný rodák z Baltimoru to prezradil v rozhovore v relácii Entertainment Tonight. Svadba sa podľa jeho slov uskutoční 31. júla v južnom Taliansku.

„V utorok budú moje narodeniny a potom si to nasmerujeme do Spojeného kráľovstva a zopár miest a potom sa zosobášime. Bude to ale veľmi malá svadba s jej rodinou z Walesu v Puglii, čo je v južnom Taliansku,“ vyjadril sa.

Po svadbe v Taliansku Hasselhoffa a Roberts čaká cesta na Maldivy. „A tam zostaneme pod vodou asi dva týždne,“ dodal s humorom.

Tridsaťsedemročná Roberts s Hasselhoffom tvoria pár od roku 2011, keď sa spoznali počas súťaže Britain’s Got Talent (2007). Dvojica sa zasnúbila predvlani na jar.