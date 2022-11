Medzi nebom a zemou z vydavateľstva Ikar je perfektná slovenská detektívka, rozhodne z tých vydarenejších od Václava Neuera. Hoci do nej primiešal trošku duchariny, vôbec to neprekážalo. Aj s takými vecami sa vyšetrovatelia stretávajú. Neuer to zakomponoval s prehľadom, citlivo, ani za ani proti. Napokon, tak to aj vraví Ledecký: „Ľudská myseľ je oveľa zložitejšia než si všetci myslíme, alebo si sme ochotní pripustiť. Nikdy ju nebudeme schopní celkom prečítať.“

Mladá žena využije deň otvorených dverí na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave a oznámi vraždu. Dávne tajomstvo a mŕtvola ukrytá v cudzom hrobe by mali byť dostatočným dôvodom na zahájenie vyšetrovania. Problém je, že informáciu získala oznamovateľka od poškodenej až po jej smrti a komunikácia so záhrobím nie je práve šálkou kávy žiadneho z detektívov.

Ako sa však ukáže, nie je také dôležité, čomu veria policajti, ale čomu je ochotný uveriť vrah. Ťažkým zranením na to doplatí jediná žena Ledeckého tímu Jana Novotná. Vražda oznamovateľky a ťažké zranenie policajtky sú už viac než reálny dôvod na rozbehnutie pátrania.

Ledeckému sa tak predčasne končí dovolenka a musí sa ujať prípadu plného mystických odkazov a šifier. Objasniť prípad je o to ťažšie, o čo hlbšie siahajú jeho korene do minulosti.

Presvedčí nadriadených, že práve jeho vyšetrovacia verzia je tá správna?

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Nová kniha Václava Neuera Medzi nebom a zemou prináša čitateľom ďalší príbeh vrchného inšpektora Ledeckého a jeho kolegov. A autor opäť vychádza zo svojich skúseností elitného policajta a z detailnej znalosti policajnej práce a vyšetrovacích postupov.

„Musím priznať, že od začiatku som si uvedomoval, že tá mierna ducharina môže byť risk. A tiež krok do neznáma. No súčasne ma tá téma lákala. Aj s tým sa totiž vyšetrovatelia stretávajú,“ tvrdí Václav Neuer. „Nechcel som sa prvoplánovo zaoberať spiritualizmom, ani inými nadprirodzenými javmi. A už vôbec som nechcel obhajovať ich existenciu, sám osobne ani na nič také neverím. No chcel som sa tak trocha pohrať a pokúsiť sa vykresliť situáciu, ako by to mohlo vyzerať, keď sa s podobným fenoménom stretnú a chtiac nechtiac musia zoči voči vysporiadať práve tak rýdzo praktickí, realisticky uvažujúci a čisto materiálne zameraní ľudia ako sú policajti. Veď práve oni sú zvyknutí pracovať s čistými faktami,“ vysvetľuje Neuer.

Václav Neuer. Foto: Bux.sk

Príbeh doslova zhltnete, pretože je od začiatku veľmi dobre vystavaný, dynamický, odsýpalo to a stále vás to núti čítať. Bude sa vám páčiť „historické“ pozadie, vražda farára pred desiatkami rokov. A dramatický moment tam vnieslo dobodanie policajtky Jany…

Pozrite si, čo o knihe hovorí autor Václav Neuer:

Milan Buno, knižný publicista

