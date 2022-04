Demagógia sa podľa Sádeckého stala v tenise normou, ambície monarchu aj funkcionárov sa nenaplnili

Prečo taký názov? Skúsim kriticky aj návrhovo…

1. Celoročné financovanie a zmluvy s reprezentantmi.

Nedodržiavanie hospodárskej súťaže voči klubom, trénerom, hráčom na Slovensku a voči iným reprezentáciám a hráčom vo svete. STZ tu vystupuje ako klub, ako sponzor, ako hráčska agentúra.

Nenaplnené ambície klubových funkcionárov najmä monarchu STZ, p. Mošku, jeho pocity menejcennosti a herecké schopnosti umožnili vybranej hŕstke hráčov využívať financie štátne, STZ, sponzorov STZ, na financovanie celoročnej tréningovej prípravy, výjazdy po „lokálnych turnajoch“(rozumej individuálnych, nie oficiálnych FedCup, DavisCup, MS, ME národných tímov!!!). Aby sa demagógia legalizovala, uzreli svetlo sveta Hráčske zmluvy, aby hráči vracali vložené štátne peniaze do ich „rastu“!

Z odmien za turnaje, z reklám a sponzorstiev… Pre 90% členov STZ urobili z tejto demagógie normu, že to je normálne aby vracali hráči tieto prostriedky! Bolo by to normálne, keby nezabudli uviesť pre nich dôležitý fakt, že STZ nie je klub !!! Nie je agentúra!!! A nemá žiadne právo financovať reprezentantom lokálne turnaje a celoročnú tréningovú prípravu!!! A k nejakej hráčskej zmluve preto ani nemá ako prísť!!!

Účasť v reprezentačných družstvách je tým navažujúcou demagógiou STZ. Či už hráčov, kapitána alebo funkcionárov na lavičke a par dní pred FedCup, DavisCup, MS, ME. Vyradiť osobného trénera ktoréhokoľvek reprezentanta z prípravy a z lavičky je amaterizmus najväčšieho zrna.

Nezaradenie do FedCupu, DavisCupu, MS, ME podľa oficiálnych svetových rebríčkov najvyššie postavených 4-6 hráčov z ktorých sa vyberie na konkrétny zápas, je demagógia z príčiny uzatvárania absurdných hráčskych zmlúv! Prirodzene, ako som hovoril už v predchádzajúcich mojich príspevkoch, že priamo dotknutí reprezentanti, nebudú so mnou súhlasiť, ani ich tréneri, ktorí mali tiež príjemné výlety zdarma. Tí, ktorí boli „postihnutí“ touto demagógiou svojou kritikou boli „uzemňovaní“ vytvorenými normami…

2. „Kliky“, veľké kluby a malé kluby, individualisti…

Táto demagógia, kopíruje politiku. „Nadnárodné Kliky“, koalícia, opozícia, kritici vlády…

„Tenisové Kliky“ si presadzujú svoje myšlienky a plány. Ťahajú svoje figúrky na ich šachovnici. Malé kluby nemajú dosah na rozhodovacie procesy a financie. Individualisti sú menovaní ako klamári, demagógovia, kritici,…

Svet má „plné zuby“ demagógie „rôznych klik“, figúrok a vlastných záujmov korporácií a oligarchov a potláčaní viac a viac ľudských práv a slobôd, demokracie a hlavne odbornosti a objektivity. Za tým účelom vznikajú nielen revolúcie (ako vidíme aj teraz v slovenskom tenise) ale fantastické technológie blockchainov a peňazí ľudí- kryptomien. Vznikajú decentralizovane nástroje a produkty, na ktoré nemajú páky ani vlády, ani „kliky“.

Sú totiž bez subjektívnych pocitov regulátorov, centralistov, cenzúry, adminov, supportu, blokacie, zákazov,… (nebudem zachádzať do podrobností, lebo pre pochopenie veci, treba objektívne vzdelávanie ľudí, o ktoré „kliky“ nemajú záujem). A vtedy na potlačenie týchto „pomocníkov ľudí“ prichádzajú revolúcie a vojny od „klik“…

Prečo som to nadniesol? Každý výbor, vláda, rada, komisia sú ovplyvnené „klikami“. Viac alebo menej. Keď to začína byť „neúnosné pre ľudí“ alebo „neúnosné pre kliky“ prichádzajú revolúcie a vojny.

STZ by mal byť DECENTRALIZOVANÝ NÁSTROJ a slúžiť tenisu na Slovensku, bez rozdielu o akého hráča ide, o aký klub ide, o akého trénera ide, … vytvárať decentralizované nástroje a produkty bez subjektívnych pocitov a rozhodovania. Vnášať viac a viac odborného vzdelávania a objektivity.

Začať revolúciou od „nuly“. Dať všetkým!!! klubom a členom! rovnakú finančnú čiastku zo všetkých „ušetrených financií“, ktoré sa utrácajú na proti právne účely a choré ambície monarchu STZ.

Iste by sa „vyčistila“ aj členská základná STZ :)

A potom nastaviť objektívne parametre pre bonusy, benefity, pre ďalšie financie pre všetkých členov STZ, ktorí už získajú potrebné základné vedomosti kvalifikácie Tenisový expert, o ktorej som písal minule…

3. OBJEKTIVITA alebo SUBJEKTIVITA?

(Čestný boj proti iným športovým zväzom a FedCup a DavisCup tímom)

Pretekanie sa športových zväzov o dotácie a príspevky zo štátu je iste ako viete veľakrát o korupcii, známostiach, demagógii, a nastavení subjektívnych kritérií. Už tieto atribúty „nútili“ generálnych sekretárov STZ (sede eminencia ako p. Lichner, p. Moška) klamať nielen svoje okolie ale aj hnutie a verejnosť aby nastavili potom aj ich demagógiu pre zisk týchto prostriedkov… Či ich to ospravedlňuje alebo nie, musí každý čitateľ, člen, občan to posúdiť sám. Nechcem teraz spomínať inšpekcie, kontroly, políciu, súdy, pretože mi to neprináleží.

Musím iba spomenúť, že medzi kritériami sú aj také na základe ktorých dostal tenisový zväz viac ako iný zväz, ale tenisový zväz porušoval hospodársku súťaž keď financoval zo štátnych peňazí celoročne tréningovú prípravu reprezentantov a výjazdy na lokálne turnaje.

Nemyslím, že cyklistický zväz financuje Saganove výjazdy po svete, lyžiarsky zväz Vlhovej preteky po svete, hokejových reprezentantov SR ich nereprezentačné zápasy vo svete a ich prípravu, Futbalových reprezentantov ich nereprezentačné zápasy vo svete a ich prípravu, bedmintonistov a pingpongistov celoročnú prípravu a výjazdy po nereprezentačných turnajoch… !!!

Porozmýšľajte o tom, ako demagógia monarchu STZ sa prejavila do noriem konania a aktivít na STZ

Viete si predstaviť, že Nadal je platený španielskym tenisovým zväzom na turnajoch po celom svete? Alebo Djokovičovi, že by platil trénera srbský tenisový zväz? Alebo Svitolinová by dostávala z ukrajinského tenisového zväzu preplatené náklady jej turnajov a financoval jej tréningovú celoročnú prípravu? Spýtali ste sa, koľko platil americký tenisový zväz otcovi sestier Williamsových za ich tréningovú prípravu a výjazdy po svete?

Toto sú aj objektívne ukazovatele vzdelávania a skúsenosti, ktoré treba ozrejmiť nielen členom STZ ale aj verejnosti na Slovensku.

Možno ma niektorí falošní a slepí priaznivci a fanúšikovia slovenského tenisu začnú zatracovať, že prečo píšem sám proti sebe, keď som tiež zo slovenského tenisového hnutia.

Tak k tomu iba toľko, že mojim krédom bola vždy odbornosť aplikovaná do tenisu, vzdelávanie, práca a pomoc všetkým v tenise aj proti demagogickým pravidlám, vyhláškam, regulátorom, centralistom, amatérom.

Objektivita je 90% spravodlivosť, subjektivita je 10% spravodlivosť

Na STZ je to teraz 10:90.

(Vzdelávanie: Decentralizované aplikácie a blockchainy, decentralizované financie s umelou inteligenciou približujú svet k pomeru 90:10)

Posledných 5 rokov som zasvätil všetky moje skúsenosti, vedomosti, znalosti, zručnosti do vývoja Projektu Globálne komunity pre život ľudí. Vzorom by mala byť Decentralizovaná Globálna tenisová komunita smerujúca v rokoch 2022-2033 k pomeru 90:10 a úplnej Decentralizácii v Tenisovej komunite. Koho to zaujíma, môže sa stať členom uzavretej komunity. Viac nie je vhodné teraz publikovať, pre absenciu odborného vzdelania v tenise na Slovensku (https://Facebook.com/globaltenniscommunity)

Prirodzene, ak bude záujem v ambicióznom BATZ môžeme vsunúť členov BATZ do tejto Decentralizovanej Globálnej tenisovej komunity aby mohli získať certifikáty TennisExpert EKR 1-8, dostávali mesačný nepodmienený príjem, vzdelávaní sa a boli zato odmeňovaní, po kúpe správneho príslušenstva, výživy, dostali 100% cash back, budú správne a odborne rozvíjať svoj funkčný stav organizmu, absolvujú diagnostické testy výkonnosti, testy presnosti úderov, budú využívať technologické prístroje, dostanú finančnú odmenu,… po získaní certifikátov budú zamestnaní s platom(hlavným alebo vedľajším) pre Globálnu tenisovú komunitu..

Pozn. č.1: To sa nenaučíte na par hodinových, pár dňových kurzoch na STZ, to sa nenaučíte na tréningoch so starou metodikou, to sa nenaučíte v kluboch pod terajšími ľuďmi v STZ.

Prisľúbil som spoluprácu „s čistým a ambicióznym BATZ“. A na tento „čistý a ambiciózny BATZ“ sa už nabaľujú a budú nabaľovať väčší a väčší odborníci, osobnosti, sponzori… Myslím si, že členovia sa môžu tešiť na zaujímavú budúcnosť :), ak odborne a objektívne vzdelávanie bude ich hlavným cieľom.

Buďte súčasťou revolúcie v Tenisovej BA, v tenisovom Slovensku a vzorom pre svetovú tenisovú revolúciu.

A že sa to myslí vážne svedčí aktívna pomoc bezpochyby najväčšieho komplexného „tenisového experta“ všetkých čias Česko-slovenskej histórie, Ing. Jána Kodeša! Nech nikto nepochybuje, že by sa našiel niekto lepší. Bola by to ozaj hlúpa demagógia.

Pozn.č.2: Aby sa osviežila pamäť slovenským voličom ale aj verejnosti, treba si pripomenúť kritiku voči STZ od rôznych osobnosti, od hráčov TK NTC priamo.

Dušan Sádecký