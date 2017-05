Deň detí oslavujeme štyri dni. Iba v Borylande!

Bratislava, 29.5.2017 ( WBN/PR ) – Zabudnite na oficiálny kalendár, podľa ktorého Deň detí oslavujeme len 1. júna. My budeme Deň detí oslavovať celé štyri dni! Malí, menší aj tí najmenší u nás nájdu kopec zábavy a veľa atrakcií.

V Bory Mall sa budete môcť aj s vašimi deťmi zabávať a smiať. Rozdáme veľa dobrej nálady i darčekov. Bude to naozaj mega oslava, ku ktorej určite patrí veľa atrakcií. Tu pravú si pre seba nájde dieťa každej vekovej kategórie. Chýbať nebude napríklad veselý retiazkový kolotoč alebo adrenalínový kolotoč pre väčšie deti. Ďalším zdrojom zaručenej zábavy budú autodrom, detská manéž alebo skákacie hrady. Tú správnu atmosféru dodajú oslavám kopy cukrovej vaty a pestrofarebné balóny.

A čo je najlepšie, všetku túto zábavu pre svoje deti dostanete ako bonus k vašim nákupom! Za každých minutých 10 € dostanete 1 žetón na kolotoče zadarmo v Borylande! Vy kúpite ratolesti darček alebo niečo užitočné a my vám za to dáme kus zábavy ako bonus ;).

Veľká oslava tých najmenších vyvrcholí 4. júna koncertom Neposlušníka Mira Jaroša, ktorý sa začne o 16-tej hodine. „Spolu s chlapcami z mojej kapely zahráme všetky naše hity, pri ktorých sa deti do sýtosti vytancujú a vyskáču. Dobre sa s nami zabavia aj tie najmenšie detičky, ktoré sú tiež na našom koncerte srdečne vítané,“ pozýva osobne Miro Jaroš.

Tak neváhajte, príďte so svojimi ratolesťami osláviť MDD do Borylandu a parádne to s nami roztočte!