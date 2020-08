Deň Ústavy SR nateraz zostáva štátnym sviatkom, koalícia v ich počte nie je jednotná

Štátny sviatok Deň Ústavy SR 1. septembra sa zrejme v tomto volebnom období nezruší. V koalícii nie sú jednotné názory na prehodnocovanie počtu sviatkov. Na Deň Ústavy SR býva tradične deň otvorených dverí v parlamente. Tento rok sa pre pandémiu koronavírusu neuskutoční.

Vetrák duplicitu nevidí

Podľa predsedu ústavnoprávneho výboru parlamentu Milana Vetráka (OĽaNO) 1. septembra bude slávnostná mimoriadna schôdza, na ktorej by mali byť významným osobnostiam udelené štátne ceny Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka.

Vetrák agentúre SITA povedal, že štátny sviatok Deň ústavy SR bezprostredne súvisí so vznikom Slovenskej republiky, ale nie je duplicitou iného štátneho sviatku – Dňa vzniku Slovenskej republiky.

„Je namieste, aby sme si pripomínali oba štátne sviatky, pretože každý z nich nám pripomína inú pre slovenský národ dôležitú udalosť,“ zdôraznil Vetrák.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) súhlasí, aby sa niektoré štátny sviatky zrušili alebo prehodnotili.

Ústava žije každý deň

„Zachytil som predbežnú debatu, že je dobré to prehodnotiť, ale bez akýchkoľvek konkrétnych kontúr. Za seba hovorím, že nemám problém za to zahlasovať. Ak sa prejdem po ulici hlavného mesta a opýtam sa, čo pre ľudí znamená deň ústavy, tak okrem toho, že je deň voľna a deti idú do školy, veľký vzťah k tomu dňu nie je,“ povedal Šeliga.

Podľa neho ústava je živá každý deň a deň ústavy je pokrytý sviatkom vzniku Slovenskej republiky 1. januára.

Poslanec Alojz Baránik (SaS) pochybuje, či by sa v tomto volebnom období podarilo zrušiť štátny sviatok 1. septembra. „Nie je to urgentná priorita. Zdá sa mi, že v koalícii na to jednotný názor nie je. Takže uvidíme,“ podotkol.

Doplnil, že súhlasí s názorom, ktorý Sloboda a Solidarita (SaS) v minulosti presadzovala, aby sa 1. september stal namiesto štátneho sviatku pamätným dňom.

Prvý adept na zrušenie

O štátnom sviatku 1. septembra sa v minulosti najčastejšie hovorilo ako o najpravdepodobnejšom, ktorý by sa mohol zrušiť.

Na Slovensku sa okrem nedieľ nepracuje 15 dní v roku, ktoré sa slávia buď ako štátny sviatok alebo sú to sviatky, ktoré sú dňom pracovného pokoja.

Koalícia však pravdepodobne rozšíri počet pamätných dní. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhuje za pamätný deň 21. august, keď si bývalé Československo pripomína začiatok okupácie sovietskymi vojskami v roku 1968.

Druhým pamätným dňom by mal byť 21. jún. V tento deň v roku 1991 okupačné vojská opustili československé územie.