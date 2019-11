Denník N a Sme sa nás snažia zničiť, reaguje Smer-SD na nahrávku Kočnera o Ficovi

Denníky Sme a Denník N sa snažia zničiť stranu Smer-SD. Vyhlásil to pre agentúru SITA hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Strana to tvrdí v reakcii na zverejnenú nahrávku Denníka N, kde Marian K. hovorí o údajnej tajnej dohode s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Marian K. v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

„Penťácky denník Sme a eseťácky Denník N sa otvorene hlásia k cieľu zničiť stranu Smer-SD. Na tento účel častokrát klamú, bezdôvodne obviňujú a neváhajú proti Smeru-SD a jeho predsedovi použiť akékoľvek krčmové reči,“ uviedol Mažgút. Podľa posledných dostupných informácií mala Penta vo vydavateľovi denníka Sme menšinový podiel. V Denníku N vlastnili spolumajitelia IT firmy Eset 51 percent, zvyšných 49 mali rozdelených zakladatelia a pracovníci redakcie.

Tajná dohoda s Ficom

Mažgút tvrdil, že tieto denníky nazývajú v centrále Smeru Pat a Mat. „Marian K. bol stíhaný pre ekonomickú trestnú činnosť už dávno pred vraždou novinára a jeho priateľky. Išlo o skutky, ktoré spáchal počas vlády Ivety Radičovej,” dodal hovorca strany.

Na zverejnenej nahrávke hovorí Marian K. o tajnej dohode s Robertom Ficom. Denník N uviedol, že má k dispozícii zvukový záznam Mariana K. s podnikateľom v IT Michalom Suchobom. Ten od neho údajne prišiel pýtať peniaze za to, že finančná správa mu nebude kontrolovať dane.

Vraj pomohol aj Širokému

Marian K. mu povedal, že nechce platiť veľa, lebo má všetko dohodnuté s Ficom a v minulosti pomohol aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému.

„Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby. Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa niekto navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra. A on mi hovorí: Budeš ho mať. A ja mu hovorím: Keď nie, ty nebudeš premiér. A on hovorí: Ja to viem. No, vybavená vec a takto to je,” povedal vraj Suchobovi Marian K.