Desivo-šialená jazda. Diabol a temné vody

Po obrovskom úspechu svojej prvej knihy Sedem smrtí Evelyn Hardcastlovej Stuart Turton opäť ponúka čitateľom rovnako pozoruhodnú knihu, ktorá stiera hranice žánrov a invenčne spája to najlepšie z historického románu, klasickej detektívky a gotického hororu.

Je tu novinka Diabol a temné vody .

záhadná vražda uprostred oceána

dvojica svojráznych detektívov

démon, ktorý môže a nemusí existovať

Píše sa rok 1634.

Samuel Pipps je najlepší detektív na svete. Práve ho prepravujú obchodnou loďou Saardam z východindickej Batávie do Amsterdamu. Majú ho tam súdiť a popraviť za zločin, o ktorom nikto nič netuší a nie je ani isté, či ho Pipps vôbec spáchal. Sprevádza ho oddaný strážca a pomocník Arent Hayes, ktorý je odhodlaný dokázať priateľovu nevinu.

Len čo vyplávajú na šíre more, začne sa na osadenstvo lode valiť jedna pohroma za druhou. Po palube sa zakráda tajomný prízrak. Na lodných plachtách sa zjavuje záhadný symbol. Ktosi vyzabíja všetok dobytok. Pasažierov trápia zlovestné odkazy, ktoré im sľubujú diabolské zázraky a predpovedajú smrť troch ľudí vrátane Samuela Pippsa.

Môže mať toto všetko na svedomí démon? Dokáže Arent s pomocou uväzneného priateľa rozlúštiť záhadu z dávnej minulosti, ktorá spája pasažierov Saardamu a hrozí, že potopí loď a všetci na jej palube zahynú?

Diabol a temné vody je špičkový historický triler a najlepšia kniha roku 2020 na Amazone, aj podľa denníkov The Guardian, Daily Mail, Financial Times, The Independent, či Publishers Weekly.

Osemmesačná plavba je od začiatku poznačená diabolskými udalosťami a snáď len Pipps s Hayesom dokážu vyriešiť desivú záhadu. Ide o tajomstvo, ktoré siaha do dávnej minulosti a kvôli nemu môžu všetci skončiť na dne oceána.

Kdesi Turtonovu prvú knihu prirovnali k Agathe Christie na cracku…nuž, aj v druhej knihe pokračuje vo svojej desivo-šialenej jazde.

Milan Buno, knižný publicista

