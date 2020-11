Desmod spojil sily s raperom Majselfom v piesni k filmu Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť

Snímka Gump – pes ktorý naučil ľudí žiť prinesie v priebehu najbližšej jari na plátna kín fascinujúce putovanie odhodlaného psieho tuláka. Dojímavý príbeh už teraz inšpiroval slovenských hudobníkov a viedol k vzniku piesne Kométa (pre Gumpa), ktorú v pondelok predstavili verejnosti. Sily spojili členovia kapely Desmod s raperom Majselfom a názov ich novinky vybrali priamo poslucháči a poslucháčky najpočúvanejšieho slovenského rádia.

Film adaptuje rovnomennú knižnú predlohu Filipa Rožeka, ktorá sa v Českej republike stala bestsellerom a na svojom konte má viac ako 120 000 predaných výtlačkov. V najbližších dňoch sa jej slovenské vydanie objaví aj na pultoch našich kníhkupectiev.

Spojenie žánrovo výrazne odlišných interpretov v titulnej skladbe iniciovala spoločnosť Continental film, ktorá český film prinesie do slovenských kín. Pre Mária Kulyho Kollára, frontmana kapely Desmod, bolo zadanie príjemnou výzvou. „Dostali sme ponuku spraviť citlivú skladbu, ktorá by komunikovala s filmom. Vypočul som si audioknihu o Gumpovi, dojala ma do prvých desiatich minút a súhlasil som,“ hovorí obľúbený spevák.

„Povedali sme si, že podmienkou pre vznik bude to, že sa nám spoločne podarí spraviť dobrú skladbu,“ spomína na začiatok netradičnej spolupráce raper Majself a Kuly ho dopĺňa: „A podarilo sa. Najmä v spojení s filmom je tá pieseň naozaj silná.“

Gumpove putovanie sfilmoval skúsený režisér a kameraman F. A. Brabec, ktorý má na svojom konte podmanivé tituly Kytice, Máj či V perine. Podľa tvorcových vlastných slov hrajú v jeho najnovšom filme prvé husle psí hrdinovia a hrdinky, predstaví sa však aj viacero hereckých legiend. Cesty túlavého chlpáča sa skrížia s cestami Bolka Polívku, Evy Holubovej, Ivany Chýlkovej, Karla Rodena, Richarda Krajča či Patricie Pagáčovej. Filmovú novinku prinesie do slovenských kín na jar budúceho roka distribučná spoločnosť Continental film.

