Developeri si na Štrbskom Plese priplatia, obec Štrba zavádza poplatok za rozvoj

Investori na Štrbskom Plese si od nového roka priplatia, rovnako aj v ďalších dvoch častiach obce Štrba, ktorá zavádza poplatok za rozvoj. Ten sa pohybuje od 10 do 35 eur za meter štvorcový v závislosti od jednotlivých častí obce, najvyšší bude práve na Štrbskom Plese. Ako pre agentúru SITA povedal starosta obce Michal Sýkora, ide o obranu voči investorom, ktorí podľa jeho slov nerešpektujú normálnosť.

Ťažké autá ničia cesty

„Bolo to nutné, pretože v tomto roku sa začali rekonštruovať štyri stavby a to nám robí veľké problémy. Ťažké autá prevážajúce materiál ničia to, čo my budujeme, či už sú to cesty alebo mosty,“ vysvetlil.

Zavedením poplatku za rozvoj môže obec získať do svojho rozpočtu financie na rozvoj verejnej infraštruktúry, ako sú napríklad cesty či chodníky, a občianskej vybavenosti.

Stavebník zaplatí za tú pozemnú stavbu na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie alebo ktorá bola ohlásená stavebnému úradu. Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v metroch štvorcových.

Maximum na Štrbskom Plese

Pre všetky tri časti obce Štrba platí, že poplatok sa nebude vyrubovať za stavby na poľnohospodársku činnosť. V rovnomennej časti Štrba sa nebude platiť ani poplatok za stavby na bývanie a ostatné stavby, iba 10 eur za meter štvorcový za priemyselné stavby, sklady a stavby určené na ostatné podnikanie.

V Tatranskej Štrbe budú tieto poplatky vo výške 20 eur za meter štvorcový, na Štrbskom Plese to bude 35 eur, teda najvyššia možná zákonom stanovená suma. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sa polovica výnosu z poplatku vyrubeného za stavby umiestnené na Štrbskom Plese použije na účely určené zákonom v ostatných dvoch častiach obce, a to v Štrbe a Tatranskej Štrbe.

Sadzbu poplatku za rozvoj si určujú či menia samosprávy samy vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Zákon ju stanovuje v rozpätí od 3 eur do 35 eur za každý začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.