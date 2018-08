Diaľničiari vykonajú pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu tunelov, vodičov čakajú zmeny

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) od začiatku septembra do konca októbra postupne uskutoční pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu vo všetkých diaľničných tuneloch.

V tuneloch Svrčinovec a Poľana, Bôrik, Šibenik, Považský Chlmec, Horelica, Branisko a Sitina diaľničiari postupne vyčistia ostenia tunelov, stropné konštrukcie, chodníky, vozovku, ako aj drenáž a kanalizačnú sieť, štrbinovú kanalizáciu, ošetria nerezové súčastí dverí, SOS kabíny a osvetlenie.

„Skontrolujeme tlak v požiarnych hadiciach a hydrantoch, prečistíme ventiláciu, zdrsníme povrch vozovky a zrealizujeme opravy na stavebných objektoch ako aj servis na technologických objektoch tunelov,“ informovala vo štvrtok hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Pre údržbu a kontrolu budú tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 súčasne uzavreté od 7. septembra (od 22:00) do 9. septembra (do 22:00). V tuneli Bôrik na D1 bude ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu uzavretá od 21. septembra (od 20:00) do 23. septembra (do 13:00) a pravá tunelová rúra v smere na Prešov od 21. septembra (od 23:00) do 23. septembra (do 17:00). Tunel Šibenik na D1 bude uzavretý od 29. do 30. septembra – ľavá rúra smer Žilina (od 0:00 do 11:00) a pravá rúra smer Prešov (od 1:00 do 12:00).

Tunel Považský Chlmec na D3 uzavrú od 5. októbra (od 20:00) do 7. októbra (do 22:00) a tunel Horelica tiež na D3 od 5. októbra (od 22:00) do 7. októbra (do 22:00). Tunel Branisko na D1 bude uzavretý od 13. októbra (od 0:00) do 16. októbra (do 12:00).

Uzávera v tuneli Sitina na D2 bude v dvoch fázach – z 19. na 20. októbra, z 20. na 21. októbra (od 22:00 do 10:00), z 21. na 22. októbra (od 22:00 do 4:00) a tiež z 26. na 27. októbra, z 27. na 28. októbra (od 22:00 do 10:00) a ako rezerva aj z 28. na 29. októbra (od 22:00 do 4:00).