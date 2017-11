Diaľničiari začnú sprejazdňovať križovatku Blatné na diaľnici D1, vodičov žiadajú o ohľaduplnosť

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vo štvrtok ráno začne postupne sprejazdňovať novovybudovanú križovatku Blatné na diaľnici D1 pri Senci.

Ako v stredu informovala, presmerovanie dopravy a sprejazdnenie križovatky bude prebiehať po etapách s obmedzeniami. S presmerovávaním dopravy na diaľnici sa začne vo štvrtok 23. novembra približne o 10:00.

„Trasa obchádzky nie je potrebná, prejazdné budú vždy minimálne dva jazdné pruhy pre každý smer jazdy s výnimkou termínu od 23. 11. (štvrtok) od 21:00 do 24. 11. (piatok) do 5:00, kedy bude v smere z Bratislavy do Trnavy v úseku 50 – 100 metrov premávka vedená len v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Temíny sa môžu meniť

Križovatka Blatné by mala byť prejazdná bez obmedzení už v pondelok 27. novembra. Oproti pôvodnému harmonogramu, ktorý počítal s definitívnym otvorením všetkých smerov 29. novembra, to znamená urýchlenie sprejazdnenia o dva dni. Termíny sa podľa NDS, samozrejme, môžu mierne meniť, keďže niektoré pracovné postupy sú závislé aj od priazne počasia.

„Najskôr dôjde k presmerovaniu dopravy v smere Trnava – Bratislava do dvoch jazdných pruhov a následne do troch jazdných pruhov. Vo štvrtok plánujeme spustiť aj severné vetvy, teda zjazd z diaľnice od Trnavy na Senec a Blatné a výjazd od Senca a Blatného na Bratislavu,“ priblížila Michalová.

V piatok sa začne s presmerovávaním dopravy aj v smere z Bratislavy do Trnavy. Doprava bude vedená v dvoch jazdných pruhoch a následne už v troch jazdných pruhoch.

„Ako posledné sa spustia južné vetvy, teda zjazd z diaľnice v smere z Bratislavy na Senec a Blatné a výjazd v smere zo Senca a Blatného na Trnavu. V noci z nedele na pondelok by už mali vodiči jazdiť po tomto úseku diaľnice D1 a križovatke Blatné bez obmedzení,“ dodala Michalová.

Rekonštrukcia bola hotová koncom leta

Práce na križovatke Blatné podľa NDS pokračujú podľa harmonogramu. V uplynulých dňoch sa rozobrali a odviezli staré betónové zvodidlá. Ostáva už len odstrániť tie dočasné a namaľovať vodorovné dopravné značenie na pravej strane diaľnice i odbočovacej a zaraďovacej vetve a aktivovať zvislé dopravné značenie.

Diaľničiari preto žiadajú vodičov o ohľaduplnosť, zvýšenú opatrnosť počas prác na diaľnici D1 a o rešpektovanie pokynov počas presmerovávania dopravy.

Rekonštrukcia križovatky Blatné mala byť pôvodne hotová koncom tohto roka. Zhotoviteľom stavby je od apríla minulého roka združenie spoločností Eurovia SK, a. s., Košice (vedúci člen) a Doprastav, a. s., Bratislava.

Stavbu sa zaviazali zrealizovať za zmluvnú cenu 23,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (27,96 mil. eur vrátane dane) počas 608 dní, teda zhruba za dvadsať mesiacov. NDS financuje rekonštrukciu križovatky Blatné zo štátneho rozpočtu.