Didi Chuxing pracuje na vývoji autonómnych vozidiel, do roku 2030 ich chce prevádzkovať viac ako milión

Čínska firma Didi Chuxing plánuje do roku 2030 prevádzkovať viac ako milión autonómnych vozidiel. Takzvané „robotaxi“ by mali fungovať v oblastiach, kde majú nedostatok vodičov. Informoval o tom zástupca spoločnosti Meng Sing.

Podľa analýzy firmy Canalys je to veľmi ambiciózny cieľ.

„Budem prekvapený, ak do roku 2030 uvidíme milión vozidiel. Dúfam, že sa to stane, no dovtedy sa toho musí ešte veľa urobiť,“ povedal hovorca. Dodal, že vzhľadom na krízu spôsobenú šírením koronavírusu je to „zvláštne“ obdobie na takéto záväzky.

Apple v roku 2016 investoval do Didi Chuxing miliardu dolárov. Americký technologický gigant sa zaujíma o vývoj autonómneho vozidla, pričom v uplynulých rokoch testoval na kalifornských verejných cestách vlastné auto bez vodiča.

Didi Chuxing nedávno podpísala zmluvu s čínskym výrobcom automobilov BAIC Group na spoločný vývoj autonómnych vozidiel. V máji firma získala od SoftBank 500 miliónov dolárov na vývoj áut bez vodiča.