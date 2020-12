Umelecké zoskupenie CMORIK, GRIGLÁK, HEVIER, UHERČÍK v spolupráci so Symfonickým orchesterom Slovenského rozhlasu a Dievčenským speváckym zborom SRo, pod taktovkou Adriana Kokoša dokončili koncom novembra 2020 nahrávku vianočnej piesne Dieťa v nás.

Hudba: Peter Uherčík, František Griglák

Text: Daniel Hevier

Peci Uherčík už dávnejšie pustil demosnímok tejto piesne Ferimu Griglákovi, ktorému sa zapáčila. Skomponoval party pre viacero nástrojov aj aranžmán pre Symfonický Orchester.

Pieseň trpezlivo čakala na svoje dokončenie a spolu s autormi sa aj dočkala. Rozhodujúcim sa stalo stretnutie s Vladom Valovičom v Peciho Štúdiu, na jeseň roku 2020, kde mu odprezentoval viacero svojich hudobných nápadov.

Pri počúvaní tejto konkrétnej piesne sa na seba pozreli a súčasne vyslovili slovíčko Vianočná J

Vlado, šéf Odboru hudobnej výroby SRo,

navrhol, že by sa pieseň mohla nahrať v koprodukcii s RTVS so Symfonickým Orchestrom a Speváckym zborom. Peci dal ponuku naspievať pieseň Petrovi Cmorikovi,

ktorý súhlasil a spoločne s Ferim sa zhodli, že text by mal napísať Dano Hevier.

Peci ho kontaktoval a Dano mu povedal, že do tejto spolupráce ide. Jej výsledok je jasný zo zvukového záznamu piesne Dieťa v nás aj z klipu ktorý sa točil v Štúdiu 2 Slovenského rozhlasu.