Djokovič do štvrťfinále Wimbledonu proti Berdychovi, s ktorým má skóre 25:2

LONDÝN 11. júla (Webnoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako druhý zvíťazil nad Francúzom Adrianom Mannarinom za 133 minút presvedčivo 6:2, 7:6 (5), 6:4 v odloženom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

V pondelok sa nehralo pre tmu, v utorok sa duel konal pod zatiahnutou strechou Centre Courtu, lebo v naplánovanom čase začiatku pršalo.

Djokovič sa stretne s Čechom Berdychom

Miestny šampión zo sezón 2011, 2014 a 2015 Djokovič bude v stredu vo štvrťfinále hrať s českým finalistom edície 2010 v britskej metropole Tomášom Berdychom, nad ktorým vedie v bilancii zo vzájomných súbojov 25:2.

V štatistike proti 29-ročnému ľavorukému 51. mužovi singlového renkingu Mannarinovi upravil na 2:0. Premožiteľ Martina Kližana z 1. kola Djokovič nadviazal na vlaňajší triumf 6:4, 6:3, 7:6 (5) nad Francúzom z 2. kola tohto podujatia.

Historické piate miesto v Open Ere

Zverenec Andreho Agassiho z USA a Chorváta Maria Ančiča Djokovič postúpil medzi najlepších osem na medzinárodných otvorených majstrovstvách Anglicka deviaty raz v kariére, čím sa dotiahol na Američanov Johna McEnroa a Peta Samprasa na historické piate miesto v Open Ere.

Vedie Švajčiar Roger Federer (15). Tridsaťročný Belehradčan je vo svojom 39. štvrťfinále na Majors. Na tretej priečke v otvorenej ére sa priblížil ku Connorsovi (41). Na čele figuruje Federer (50).

Na Roland Garros zavŕšil Grand Slam

Víťaz prípravného podujatia v Eastbourne Djokovič vlani v All England Lawn Tennis and Croquet Clube stroskotal už v 3. kole, postaral sa o to Američan Sam Querrey.

Bývalý líder hodnotenia “Nole” Djokovič, aktuálne 4. v renkingu pre nasadzovanie, má na konte 12 vrcholných trofejí. Dosiaľ naposledy sa radoval vlani na parížskom antukovom turnaji Roland Garros, čím zavŕšil tzv. kariérny Grand Slam.

Wibledon – Dvojhra mužov – 4. kolo (osemfinále)

Novak Djokovič (Srb.-2) – Adrian Mannarino (Fr.) 6:2, 7:6 (5), 6:4 za 133 minút

Dvojice v stredajšom štvrťfinále dvojhry mužov (zhora podľa “pavúka”):

Andy Murray (V. Brit.-1) – Sam Querrey (USA-24) / bilancia: 7:1 (bez juniorského obdobia)

Gilles Muller (Lux.-16) – Marin Čilič (Chor.-7) / bilancia: 0:2

Milos Raonic (Kan.-6) – Roger Federer (Švaj.-3) / bilancia: 3:9

Tomáš Berdych (ČR-11) – Novak Djokovič (Srb.-2) / bilancia: 2:25