Djokovič otočil zápas zo 4:6 aj napriek ťažkej noci, v Cincinnati skončila nasadená trojka

CINCINNATI 16. augusta (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič zdolal Francúza Adriana Mannarina 4:6, 6:2, 6:1 a postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Western Southern & Open na tvrdom povrchu v americkom Cincinnati.

Nasadená desiatka Djokovič si za stavu 5:2 v druhom sete nechala zavolať na kurt lekára, keďže mala problémy so žalúdkom. Napokon 31-ročný Belehradčan doviedol zápas po 2:06 h bez väčších problémov do víťazného konca.

Väčšia motivácia ako stres

„Mal som za sebou ťažkú noc a ´prevrátený žalúdok´. V prvej polovici stretnutia, taký set a pol, som sa necítil dobre. Našťastie, za pomoci lekára aj Boha som sa z toho dostal,“ hodnotil Djokovič už v dobrej nálade aj na webe ATP World Tour.

Zverenec Mariána Vajdu Djokovič bol päťkrát vo finále podujatia v Cincinnati (2008, 2009, 2011, 2012, 2015), ale zatiaľ ani raz nedvíhal nad hlavu víťaznú trofej. Práve Cincinnati je jediný z desiatich turnajov prestížnej ATP World Tour Masters 1000, ktorý chýba v zbierke dovedna 30 triumfov 31-ročného rodáka z Belehradu z tejto prestížnej série.

„Je to pre mňa väčšia motivácia ako stres, aspoň tak to cítim. Jasné, že chcem vyhrať tento turnaj už v tomto roku. Na to však potrebujem hrať lepšie než zatiaľ predvádzam,“ vyhlásil Djokovič.

Haase prekonal Zvereva

Jeho súperom v 3. kole bude obhajca titulu Bulhar Grigor Dimitrov, ktorý si ako piaty nasadený poradil s Nemcom Mischom Zverevom 7:6 (5), 7:5.

S podujatím Western Southern & Open sa v stredu rozlúčila turnajová trojka, mladší zo Zverevovcov Alexander. Nemecký 21-ročný mladík v troch setoch podľahol o 10 rokov staršiemu Holanďanovi Robinovi Haasemu 7:5, 4:6, 5:7.

Súboj Argentínčana Juana Martína Del Potra (4.) a Kórejčana Čchung Hje-ona neodohrali pre dážď a presunuli ho do štvrtkového programu.