Djokovič uprednostní Roland Garros pred US Open, dôvodom sú prísne opatrenia pre hráčov

Ak by si mal Novak Djokovič vybrať, či v tejto špecifickej sezóne oželie US Open alebo Roland Garros, zrejme by dostal košom turnaj na „betóne“ v New Yorku. Pre srbskú televíziu RTS najlepší svetový tenista povedal, že prísne podmienky, za ktorých organizátori US Open chystajú svoj turnaj, sú extrémne a trvalo neudržateľné.

„Rozprával som sa s viacerými hráčmi a naznačili, že sa do New Yorku nechystajú. Ak sa veci naozaj udejú tak, ako je to teraz naznačené, moja sezóna bude pokračovať až v septembri na antuke v Európe,“ uviedol Djokovič.

Reštrikčné opatrenia pre hráčov

Zverencovi slovenského trénera Mariána Vajdu sa nepáči, že do areálu USTA Billie Jean King National Tennis Center si nebude môcť priviezť viacerých členov svojho podporného tímu. Tí sú pre neho mimoriadne dôležití. „Vziať si so sebou len jednu osobu je reálne nemožné. Minimálne potrebujem mať každý deň pri sebe trénera, kondičného trénera a fyzioterapeuta,“ zamyslel sa trojnásobný šampión z Flushing Meadows.

Medzi najväčšie zamýšľané reštrikčné opatrenia pre hráčov v súvislosti s US Open 2020 a pandémiou koronavírusu patria: 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí pricestujú do USA zo zahraničia, maximálne jeden človek ako sprievod pre hráča, obmedzený pohyb medzi dvorcami v tenisovom areáli, obmedzený pohyb hráčov po New Yorku a zákaz bývať v hoteloch na obľúbenom Manhattane.

Wimbledon bol zrušený

Pôvodne posledný grandslamový turnaj sezóny by sa mal uskutočniť v dňoch 31.8. – 13.9., ale za mimoriadne prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Po US Open by mal ešte nasledovať už spomenutý Roland Garros v Paríži. A to v termíne 20. 9. . 4. 10. 2020.

„Ak sa súčasné podmienky v spojitosti s US Open nezmenia, zameriam svoju pozornosť na Roland Garros a antuku,“ zdôraznil Djokovič.

Z grandslamových turnajov tento rok zatiaľ stihli odohrať iba Australian Open v Melbourne, kde si Djokovič pripísal sedemnásty grandslamový titul. Londýnsky Wimbledon definitívne zrušili, čo sa stalo prvýkrát od konca druhej svetovej vojny v roku 1945.

Momentálne je tenisová sezóna na hlavných okruhoch ATP a WTA zastavená do konca júla. Čo sa týka definitívneho rozhodnutia o konaní či nekonaní US Open, Americká tenisová asociácia ho avizuje v priebehu budúceho týždňa.