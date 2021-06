Djokovič sa cez Nadala dostal do finále Roland Garros. Ako si poradí s mladším Tsitsipasom?

Finále Roland Garros v Paríži bude po piatich rokoch bez Rafaela Nadala a najväčší antukový turnaj bude mať iného víťaza. Španielskeho kráľa zosadil z trónu Srb Novak Djokovič, ktorý mu v semifinále uštedril prehru 6:3, 3:6, 6:7 (4), 2:6.

Zápas mimoriadnej kvality sa hral štyri a štvrť hodiny a dostal od svetových médií prívlastky veľkolepý, epický a dokonca epochálny.

Djokovič si vylepšil bilanciu

Djokovič súpera zlomil v tajbrejku tretieho setu, keď predtým za stavu 5:6 odvrátil Nadalov setbal. Štvrtý set trval už len 37 minút. Svetová jednotka podľa vlastných slov odohrala jeden z najlepších svojich zápasov.

„Na Roland Garros určite môj najlepší. A radím ho aj medzi tri najvydarenejšie v celej kariére. Zdolal som svojho najväčšieho súpera na dvorci, kde sa mu najviac darí a kde dominoval v posledných viac ako 15 rokoch. Navyše atmosféra bola elektrizujúca, jednoducho úžasné,“ zhodnotil Novak Djokovič na turnajovom webe.

Djokovič vylepšil vzájomnú bilanciu s Nadalom na 30-28, ale na Roland Garros znížil na 2-7 a celkovo na antuke na 8-19.

„Je ťažké slovami vyjadriť, čo toto víťazstvo pre mňa znamená. Rafa Nadal a Paríž sú synonymá úspechu, stačí spomenúť jeho 105 víťazných zápasov a celkovo 13 titulov. Vždy keď som proti nemu nastupoval na Roland Garros, vedel som, že mám pred sebou cestu na Mount Everest. Teraz som naň vystúpil,“ pokračoval Djokovič.

Inšpirácia z jediného zápasu

Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča sa vrátil aj k predchádzajúcim ôsmim zápasom proti energickému španielskeho ľavákovi v Paríži, z ktorých sedem prehral.

„Snažil som sa rozpamätať najmä na ten jeden z roku 2015, keď som zvíťazil a vziať si z neho pozitívne podnety. Myslím si, že sa mi to podarilo,“ dodal Djokovič na webe ATP Tour.

Srbský fenomén sa môže stať prvým hráčom v otvorenej ére tenisu, ktorý druhýkrát v jednej sezóne dosiahne víťazné double Australian Open – Roland Garros. Predtým sa mu to podarilo v roku 2016.

Zároveň sa môže stať prvým tenistom tzv. open éry so sezónnym grandslamom. Na to však potrebuje neskôr v tomto roku dobyť aj wimbledonskú trávu a newyorský „hard“.

Tsitsipas nemá také skúsenosti

V Paríži má pred sebou ešte jednu neľahkú prekážku. Grék Stefanos Tsitsipas sa v päťsetovej dráme cez Alexandra Zvereva /6:3, 6:3, 4:6, 4:6 a 6:3/ predral do svojho prvého grandslamového finále a v ňom nebude bez šance.

Má síce oproti srbskému velikánovi nulové skúsenosti z finálových duelov na tzv. veľkej štvorke, ale je o 12 rokov mladší a na regeneráciu po únavnom semifinále mal o niekoľko hodín navyše.

„Zápas so Zverevom bol vyčerpávajúci, ale som na seba hrdý, že som to zvládol. Roland Garros je turnaj, na ktorom som vyrastal. Bol môj najobľúbenejší už od detských čias. Teraz som sa v Paríži dostal do finále a veľa to pre mňa znamená. Emocionálne to veľmi prežívam,“ skonštatoval 22-ročný Tsitsipas, svetový hráč číslo 5.

Môže preskočiť Federera a Nadala

Djokovič má na konte 18 grandslamových titulov a ďalších desať finálových účastí. Ak by tomto roku vyhral Roland Garros, Wimbledon aj US Open, preskočil by Rogera Federera a Rafaela Nadala na čele historického rebríčka úspešnosti na grandslamových vrcholoch.

Tridsaťštyriročný rodák z Belehradu sám vie najlepšie ako sa pripraviť na veľké finále, najmä keď si z cesty odpratal najťažšiu prekážku.

„Nie je to po prvý raz, keď som po vypätom semifinále nemal ani 48 hodín na oddych pred finále. Moje telo vždy vedelo dobre zregenerovať, preto sa na to spolieham aj v tomto prípade. Hrali sme s Rafom veľmi dlhý zápas, preto už ani nepotrebujem trénovať. Skôr to chce zostať v pokoji a skoncentrovať sa ešte raz v správnej chvíli,“ doplnil Djokovič.