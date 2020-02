Dnes je Medzinárodný deň proti zneužívaniu detských vojakov – deň, keď im aj my môžeme pomôcť

Staňte sa SVETOVÝM RODIČOM a pomáhajte deťom v núdzi. Už Váš malý pravidelný príspevok môže zmeniť ich život.

Za Vašich 12 EUR vieme napríklad zabezpečiť pre bývalých detských vojakov sadu školských pomôcok a umožniť im vrátiť sa do školských lavíc.

www.unicef.sk/pravidelne-prispievanie

Na svete je dnes príliš veľa vojen a príliš veľa detí zneužívaných ozbrojenými skupinami

„V Južnom Sudáne som bola krátko po osamostatnení krajiny v roku 2011. Po dlhom období vojny sa ľudia tešili z mieru a mali nádej na lepší život. Deti sa vrátili do škôl, ľudia sa začali učiť, čo za 50 rokov konfliktov zabudli. Mier vydržal 2 roky.“

„Od roku 2013 eskalovalo ďalšie násilie. A deti namiesto do školy začali posielať do vojny.“

Mária Sliacka – výkonná riaditeľka UNICEF na Slovensku

V čase, keď my rozmýšľame, či už naše 10 ročné deti môžu chodiť samé do školy či na krúžky, v Južnom Sudáne verbujú deti do ozbrojených skupín. Chlapci či dievčatá – každá ruka sa zíde. Najlepšie sú pre ozbrojené skupiny 8 až 9 ročné deti: poslúchajú autority, nevedia ešte veľmi rozlišovať, čo je dobré a čo zlé, sú ľahko ovplyvniteľné…

Foto: ©UNICEF Rich (3452)

Príbeh, akých sú tisíce…

David mal 14 rokov, keď ho uniesla ozbrojená skupina. „Bol som doma s mamou, keď do nášho domu vtrhlo osem ozbrojených mužov. Povedali, že bezo mňa neodídu. Keď ma vyviedli von, mama začala strašne plakať a kričať. Bratia to začuli a utekali za ňou. Vojaci mojich bratov zabili…“

Davida odviedli na svoju vojenskú základňu.

„Dostal som zbraň a uniformu.“

Po týždni tréningu Davida prinútili ísť bojovať.

„Bál som sa, ale musel som byť statočný. Nerád myslím na to, čo som musel robiť. Ľudia, ktorých nasilu brali so sebou sa bránili, plakali.. Bol som bezmocný a musel som počúvať rozkazy.“

David bol vďaka vyjednávaniam UNICEFu z ozbrojenej skupiny vyslobodený.

„Domov sa vrátiť nemôžem, lebo tá ozbrojená skupina operuje v oblasti, v ktorej som býval. Teraz sa učím za elektrikára a potom by som chcel ďalej pokračovať v štúdiu.“

UNICEF v Južnom Sudáne vyjednáva s vládou aj ozbrojenými skupinami o zastavení zneužívania detí v ozbrojených konfliktoch. Od roku 2018 bolo vykúpených z ozbrojených jednotiek v Južnom Sudáne viac ako 900 detí, ale mnohonásobne viac ich v ozbrojených jednotkách po celom svete stále ostáva.

Napriek našim snahám je stále len v Južnom Sudáne približne 19 000 detí v ozbrojených skupinách.

Foto: Archív Sudhir Parmar (3452)

