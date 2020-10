Do boja s koronavírusom sa zapoja aj vojaci. Matovič, Krajčí a Naď budú mať tlačovku (naživo)

Do boja s koronakrízou sa zapoja aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR). Na mimoriadnom rokovaní to v piatok schválila vláda.

Materiál, ktorý na rokovanie kabinetu predložil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), navrhuje posilniť regionálne úrady verejného zdravotníctva a podporiť vybrané zdravotnícke zariadenia vyčlenením do 1 500 profesionálnych vojakov. Tí by mali organizačne a administratívne podporovať zdravotníctvo do 31. decembra 2020.

„Nepriaznivý vývoj krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky si vyžaduje zapojenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky aj na podporu v oblasti zdravotníctva,“ uvádza sa okrem iného v návrhu na použitie armády.

Premiér Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí aj šéf rezortu obrany Jaroslav Naď budú mať po 10.00 tlačovú konferenciu, ktorú vám ponúkneme naživo.