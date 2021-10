Do diaľkových vlakov ZSSK smeruje najmodernejšia posila v podobe šiestich reštauračných vozňov

Najnovšia flotila nových reštauračných vozňov sa nasadí na vlaky R 6xx na trase Košice – Bratislava

Vozne s rokom výroby 1988 prechádzajú kompletnou modernizáciou interiéru aj exteriéru

Reštauračné služby, ktoré v diaľkových vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) prevádzkuje spoločnosť Wagon Slovakia Košice (WGS), sa tešia veľkej obľube. Štandard stravovacích služieb vo vlakoch sa opäť posúva na vyššiu úroveň a cestujúci si v priebehu roku 2022 môžu vychutnávať rôzne jedlá inšpirované svetovou gastronómiou v celkovo šiestich nových reštauračných vozňoch radu WRmz 88-90.

Vo vozňoch sú okrem nových sedadiel aj nové informačné systémy, výmenené interiérové dvere, podláhy, WC bunky, opravené klimatizácie , centrálny zdroj energie a pod. Foto: ZSSK

V súčasnosti prebieha zásadná modernizácia interiéru reštauračných vozňov, ktoré boli v prevádzke od roku 1988, za účelom zvýšenia komfortu pre cestujúcu verejnosť, ako aj pre potreby personálu kuchyne a obsluhy. Kompletná modernizácia sa týkala najmä reštauračnej časti, vybavenia kuchyne, ale aj výmeny interiérových dverí, podláh, WC bunky, opravy klimatizácie, centrálneho zdroja energie, informačného a komunikačného systému, či vodného hospodárstva. Exteriér vozňov si zachová korporátnu identitu ZSSK, čomu zodpovedá použitie farieb a línií ich rozmiestnenia. Myslelo sa aj na vizuál interiéru – vo vozňoch sú osadené nové sedadlá, zabudované nové kuchynské spotrebiče a informačné systémy tak, aby spĺňali štandardy súčasnej doby a boli lákadlom a príjemným spestrením pre našich cestujúcich.

Kompletná modernizácia sa týkala najmä reštauračnej časti, do ktorej sa zabudovali aj nové kuchynské spotrebiče. Foto: ZSSK

Modernizované reštauračné vozne budú radené do vlakov R 6xx na trati Košice – Bratislava. Prvý zo šiestich vozňov odovzdala ZSSK firma RWS Services s.r.o. do prevádzky 3. 9. 2021, ako vysúťažený dodávateľ v rámci verejného obstarávania. Následne bol 5. 9. 2021 zaradený do vlaku R 606 Tatran. Ide o najmodernejšiu posilu vo flotile „reštaurákov“ – aktuálne ZSSK radí vo vnútroštátnej preprave 7 ks WRRmeer z roku 2008, 3 ks WRReer z roku 1995 a v zálohe má 1 ks WRRm ešte z roku 1980.

Milovníkov streetfoodu potešíme štavnatými burgrami s trhaným mäsom a z červých surovín. Foto: ZSSK

Cestujúcich okrem atraktívneho dizajnu čaká ešte atraktívnejšia ponuka jedál a nápojov, ktorá bola prednedávnom obohatená o čerstvé studené šaláty, osviežujúce limonády a trendové snack menu s novými dresingami a omáčkami inšpirovanými svetovou gastronómiou. Do ponuky bolo zaradené taktiež grass-fedové mäso a ďalšie chutné vegánske jedlá. Dodávateľ cateringových služieb WGS pripravil aj špeciálne raňajkové menu a jesennú ponuku jedál, z ktorej si vyberie aj ten najnáročnejší zákazník.

Obľúbená pochúťka – vyprážaný syr s hranolkami je späť v menu reštauračných vozňov. Foto: ZSSK

Vlastníkom reštauračného vozňa je súkromná spoločnosť, ktorá v rámci verejného obstarávania z roku 2019 vyhláseného ZSSK, ponúkla najvýhodnejšie podmienky prenájmu reštauračného vozňa (s tým, že do budúcna sa ráta s prenájmom celkovo 6-tich identických vozňov). Náklady obstarania vozňa, jeho modernizácie, ako aj prevádzkovej údržby znáša výlučne vlastník vozňa a tieto náklady tak nezaťažujú rozpočet ani personálne kapacity ZSSK.

V ponuke jedál reštauračných vozňov sú aj chutné vegánske jedlá. Foto: ZSSK

Technické parametre vozňa WRmz 88-90:

štvornápravový klimatizovaný reštauračný vozeň osobnej dopravy

určený na prevádzku vo vnútroštátnej a v medzinárodnej diaľkovej doprave na elektrifikovaných a neelektrifikovaných železničných tratiach s rozchodom 1 435 mm pri možnej maximálnej rýchlosti až do 200 km/h

spĺňa požiadavky technických špecifikácií interoperability

vnútorný priestor vozňa (mimo nástupného priestoru a WC) je členený na priestor pre cestujúcich, bar a kuchyňu

vyrobený firmou SGP Simmering v roku 1988

