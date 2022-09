Do kín prichádza krásne britská Vražda v divadle

Vďaka koronavírusovej pandémii a zavretým divadlám mohli tvorcovia nakrúcať v rozličných londýnskych divadlách. Výsledkom je nielen vizuálne pekná, ale aj obsahovo pútavá krimikomédia, ktorá divákov udrží v napätí od začiaku až do konca. Do kín prichádza 29. septembra.

Na divadelných doskách v londýnskom West Ende je dlhoročná hra Pasca na myši hitom a filmový Hollywood klope na dvere. Arogantný americký režisér Leo Kopernick (Adrien Brody), v USA zaradený na čiernu listinu, dostane za úlohu zadaptovať na filmové plátno záhadnú vraždu podľa scenára Mervyna Cockera-Norrisa (David Oyelowo). Avšak s podmienkou, že producenti nemôžu hru sfilmovať skôr ako šesť mesiacov po skončení jej divadelného predstavenia. Keď sa zrazu v zákulisí začnú hromadiť mŕtvoly, cynický detektív Scotland Yardu inšpektor Stoppard (Sam Rockwell) a nadšená začínajúca policajná strážmajsterka Stalkerová (Saoirse Ronan) musia na ceste k identifikácii vraha zladiť svoje osobné rozdiely a pracovné zvyklosti.

Oceňovaní tvorcovia i účinkujúci

Spoločnosť Searchlight Pictures uvádza celovečerný režijný debut držiteľa ceny BAFTA Toma Georgea („Táto krajina”), Vražda v divadle, ktorého scenár napísal Mark Chappell (Zápisník mladého lekára; Flaked). Vo filme účinkuje hviezdne herecké obsadenie, ktoré tvorí držiteľ Oscara® Sam Rockwell (Jojo Rabbit, Tri billboardy kúsok za Ebbingom), na Oscara nominovaná Saoirse Ronan (Francúzska výprava, Malé ženy), držiteľ Oscara Adrien Brody (Pianista), Ruth Wilson (His Dark Materials, The Affair) alebo Harris Dickinson (The King’s Man) a iní.

Pozrite si trailer:

Rozporuplný vzťah znudeného a snaživej

Film je okrem zaujímavej zápletky a lákavému vizuálnemu spracovaniu jedinečný aj scenárom, už len samotným vzťahom inšpektora a strážmajsterky. „Ani jeden z nich na začiatku nepredpokladá, že by spolu mohli dobre fungovať, ale na konci cítiť, že by to mohlo byť vzrušujúce a miestami aj veľmi zábavné,” povedal George. Jedinečnosť postáv však vnímali aj samotní herci. Saris Ronanová sa o svojej postave vyjadrila ako o prehnane nadšenej začiatočníčke: „Stalkerová sa ocitne v situácii, ktorá je nad jej sily. Zrazu je nasadená na tento obrovský prípad vraždy, je neuveriteľne nervózna, aby odviedla dobrú prácu, no zároveň ju veľmi vzrušuje fakt, že je v divadelnom svete, obklopená filmovými a divadelnými hviezdami. Je to pre ňu ako splnený sen, akoby sledovala divadelnú hru priamo pred svojimi očami.”

Kontra prehnane snaživej strážmajsterke stojí inšpektor, ktorý má viac skúseností, ale tým pádom akoby aj menej snahy. „Myslím, že kedysi bol dobrým detektívom – a stále ním je – ale zlenivel,” povedal o svojej postave Rockwell, „Je trochu znudený a otrávený.”

Ich kolega Oyelowo ich vzájomný vzťah hodnotí viac ako pozitívne: „Je medzi nimi skutočná chémia, ktorá je potrebná na to, aby tieto úlohy fungovali a ktorá podmieňuje celý zvyšok filmu.”

Nádherné lokácie

Šťastím pre snímku Vražda v divadle bolo, paradoxne, uzavretie kultúry v čase koronavírusových lockdownov. Vďaka tomu, že divadlá boli prázdne, v nich môhli pôsobiť práve filmári. „Na niekoľko týždňov sme si mohli prenajať tieto nádherné miesta ako filmové lokácie. Samotné divadlo je akýmsi zložením rôznych divadiel po celom Londýne. Niektoré prvky sa natáčali v divadle The Dominion, exteriéry sme nakrúcali v divadle St. Martin’s Theatre, kde sa Pasca na myši hrá dodnes po skončení pandémie COVID,” prezradil George. Ronanová to vnímala ako možnosť vzdať Londýnu hold: „Bolo to trochu trpko-sladké nakrúcať tam, pretože tieto miesta sú zvyčajne plné života. Film je aj oslavou Londýna a toho, aké bohaté mesto to je a vždy bolo. Oslavou jeho drsnosti, ale aj veľkolepej krásy.”

Kriminálnu komédiu Vražda v divadle prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 29. septembra.

