Do kín prichádza láskavá romantická komédia Srdce na dlani

Tvorcovia megaúspešnej komédie Ženy v behu vystihli obdobie, kedy publikum najviac potrebuje niečo milé, láskavé, úsmevné a plné dobra. Preto čas, v ktorom prichádzajú s novou romantickou komédiou Srdce na dlani, je ten pravý. V kinách od 31. marca.

„Humor považujem za dôležitú súčasť života. Baví ma robiť ľuďom radosť. Keď vidím v kine smejúcich sa divákov, hovorím si, že to, čo robím, má zmysel,” povedal Martin Horský, scenárista a režisér novej komédie Srdce na dlani, ktorý zároveň dodal: „Bol by som rád, ak by aj film Srdce na dlani urobilo ľuďom najmä radosť, tak, ako urobili Ženy v behu.”

Láska vo všetkých podobách

Láske na veku, ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. Môžeme sa zamilovať v škôlke, na dôchodku, na ulici, v parku. Kedykoľvek a kdekoľvek.

Josef (Boleslav Polívka) sa teší, že si po odchode do penzie konečne splní svoj dávny sen a stane sa pouličným klaunom. Svojím šarmom očarí aj ráznu Marušku (Eliška Balzerová), majiteľku pojazdnej kaviarne. Akoby sa tí dvaja hľadali celý život. Ale nie je na osudovú lásku predsa len trochu neskoro? Navyše sa k Jozefovi do vily práve sťahuje jeho dcéra Anička (Jana Pidrmanová) aj s päťročným Honzíkom. Domnieva sa, že s chlapmi definitívne skončila, ale stretnutie s dávnou láskou Pavlom (Matouš Ruml), ju zasiahne priamo do srdca.

K Honzíkovi do škôlky nastupuje nové dievčatko Alenka. Honzík prvýkrát zažíva pocity spojené s láskou, úplne sa v nich neorientuje, a tak zbiera rady od mamičky, dedka Jozefa alebo sympatického strýka Karla (Vladimír Polívka). Aj toho stretne v škôlke láska, keď sa zamiluje do Honzíkovej pani učiteľky Elišky (Kristína Svarinská). A aby toho zbližovania nebolo málo, Karlov baset Valček si veľmi rozumie s Eliškinou basetkou Šalinou.

Láska prináša do životov našich hrdinov nádej a krásu, ale aj komplikácie a prekážky, ktoré budú musieť s úsmevom a dobrou vôľou prekonať.

Nakrúcanie s najnáročnejšími hercami

Hovorí sa, že nakrúcanie s deťmi a so zvieratami je najnáročnejšie zo všetkých nakrúcaní. V komédii Srdce na dlani nájdete oboje – aj deti, aj psíkov. „Na detské role sme robili veľký casting a oplatilo sa,” povedal Martin Horský, „Čo sa týka psov, napísal som scenár, v ktorom vystupovali dvaja baseti Váleček a Šalina. Spočiatku sme boli od tohto plemena ohováraní, že sa s nimi ťažko spolupracuje, ale podarilo sa nám nájsť dvoch šikovných basetov Vincenta a Agátu, ktorí to odohrali na psieho Oscara.”

Okrem týchto „hercov” sú na filme zaujímavé aj iné skutočnosti. Napríklad to, že si v ňom bok po boku zahrali Bolek Polívka so synom Vladimírom, ktorí spolu hrávajú veľmi radi a údajne si výborne rozumejú aj bez slov. Jediné, čo na pľaci hrozí, je hurónsky smiech, pretože im je spolu vždy veselo.

Mladý Polívka sa na svoju rolu vozíčkara, ktorého v komédii stvárňuje, náležite pripravoval. Ulicami Prahy brázdil približne 3 mesiace na invalidnom vozíku, aby vo svojej roli pôsobil verne. Podarilo sa to a o svojom hereckom umení presvedčil aj svoju filmovú partnerku Elišku, stvárňovanú slovenskou herečkou Kristínou Svarinskou: „Vladimír je veľmi vnímavý a o svojej postave veľa premýšľa.- Cítila som v ňom oporu a vedeli sme sa spolu aj zasmiať. Pre mňa je veľmi dôležité, keď sa atmosféra nakrúcania odľahčí a je možné sa pri práci aj zabaviť.”

Novú komédiu Srdce na dlani prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 31. marca.

