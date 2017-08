Do kín prichádza nový film Jana a Zdeňka Svěrákovcov

BRATISLAVA 23. augusta 2017 (WBN/PR) – PO STRNIŠTI BOS je lyrický príbeh o detstve a o hrdinstve v každom z nás a tematicky uzatvára filmovú tetralógiu, ktorá rozpráva o osudoch jednej generácie. “Keď tie štyri filmy zoradíte jeden za druhým, tak môžete na pozadí životnej cesty hlavného hrdinu pozorovať veľkú časť našej histórie v dvadsiatom storočí,” hovorí režisér Jan Svěrák.

V kinách beží filmová upútavka, v ktorej sa divákom prihovára Zdeňek Svěrák. “Chcel som do traileru dostať rovnaký pocit, aký som mal pri čítaní otcovho predslovu k rovnomennej knižke. Popisuje v ňom, ako sa starý muž pokúša spomínať na detstvo. Je to úprimné, jednoduché a nesmierne dojímavé. Bol by som rád, keby takou emóciou dýchal aj náš film. Tento trailer je jeho predslovom,” dopĺňa režisér Jan Svěrák.

Osemročný Eda je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac, ako je zdravé. Edu Součka a jeho mamičku a otecka už diváci poznajú z filmu Obecná škola. Vo filme Po strništi bos sa príbeh vracia na samotný začiatok, do Edovho raného detstva. Do času, kedy jeho otecko odmietne príslušnosť k okupantom Protektorátu Čechy a Morava, a celá rodina sa musí z Prahy odsťahovať na vidiek. Malé mesto, kde chlapec doteraz trávil len krátke chvíle prázdnin, sa teraz stáva jeho domovom. Eda si musí nájsť cestu nielen k miestnej chlapčenskej partii, ktorej svet je úplne odlišný od toho mestského, ale aj k nečakanému rodinnému tajomstvu, a hlavne k vlastnej odvahe.

Dej filmu sa odohráva počas druhej svetovej vojny a zapadá do radu filmov Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v ktorých rodinná tvorivá dvojica rozpráva o rôznych fázach života mužského protagonistu na pozadí dejinných udalostí. “Toto je film o hrdinstve a odvahe. O odvahe, ktorú malý chlapec hľadá v oteckovi aj v sebe, a snaží sa nebyť zbabelec,“ vysvetlil Jan Svěrák. “Už Obecná škola bola o detstve môjho otecka, Kolja potom o dospelosti a Vratné lahve o jeho starobe,” povedal režisér s tým, že týmto príbehom sa časovo “posunuli” pred Obecnú školu.

Do hlavných úloh rodičov detského hrdinu obsadil Jan Svěrák Terezu Voříškovú a Ondřeja Vetchého. Edu hrá nadaný Alois Gréc, jeho kamarátov Otu Václav Hubka, Satíka Niklas Kinecký, Prcka Josef Bedlivý, Vlastíka Petr Uhlík a Škalouda Sebastián Pošmourný. Diváci sa môžu tešiť aj na Jana Třísku v úlohe starého otca, strýka Vlka v podaní Oldřicha Kaisera, Petru Špalkovú ako tetu, strýka Hynka Čermáka či samotného Zdeňka Svěráka ako riaditeľa školy.

Film PO STRNIŠTI BOS sa v slovenských kinách premieta od 24. augusta.

Trailer: