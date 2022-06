Do kín prichádza Zakliata jaskyňa: najzaujímavejšie pikošky z nakrúcania!

Nová rozprávka rešpektovanej slovenskej režisérky Mariany Čengel Solčanskej, Zakliata jaskyňa, prichádza do kín už dnes, 2. júna. Na Deň detí sa uskutočnila premiéra za účastni mnohých slovenských osobností.

Už dnes do kín prichádza Zakliata jaskyňa, rozprávka, ktorá sa nakrúcala počas koronavírusovej pandémie. Autorkou scenára i režisérkou je rešpektovaná Mariana Čengel Solčanská.

Foto: Makovienka

Slávnostná premiéra s mnohými slovenskými osobnosťami

Slávnostná premiéra sa uskutočnila na Deň detí a už prvé projekcie si vyslúžili veľký divácky záujem. Na premietanie sa prišli pozrieť, samozrejme, herci, ktorí si v rozprávke zahrali. Prišli teda Marko Igonda s dcérou, tehotná Tánička Pauhofová s manželom, Petra Dubayová s priateľom, Martina Zábranská aj Tomáš Palonder. Marianu Čengel Solčanskú prišiel podporiť manžel s dcérou Ester. Okrem účinkujúcich a tvorcov si však rozprávku nenechali ujsť ani generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a programový riaditeľ Anton Šulík, tiež moderátorka spravodajstva RTVS Simona Simanová, moderátorky Iveta Malachovská, Karin Majtánová, Alenka Heribanová s dcérami a vnučkami, Hanka Lasicová s dcérami, Lukáš Dóza a ďalší.

Foto: Makovienka

Príbeh súrodeneckej lásky a sily rodiny

Dej nás zavedie do minulých dôb, kedy sa soliar Buchvald (Marko Igonda) a jeho dcéry (Petra Dubayová a Martina Zábranská) živili najmä vďaka jaskyni, ktorá v sebe skrývala soľ. Práve vďaka nej kráľovstvo napredovalo a ľudia držali pokope. Okrem soli sa v jaskyni skrývajú aj rubíny, ktoré sú však jaskyňou strážené a kto ich ukradne, premení sa na vlka. Ten bude jaskyňu strážiť, až kým sa rubín do jaskyne nevráti. To ale nie je také jednoduché, pretože v okamihu krádeže vzácneho kameňa sa vstup do jaskyne záhadne stratil…

Je to Lena (Petra Dubayová), ktorej sa máli život v biede, ukradne rubín a premení sa na vlčicu. A je to Ada (Martina Zábranská), ktorá sa rozhodne vziať veci do vlastných rúk, postaví sa zlej kráľovskej macoche (Tatiana Pauhofová) a jej oddanému služobníkovi Oplanovi (Karel Dobrý) a snaží sa zachrániť svoju rodinu. Rozprávka tak poukáže na dôležitosť súrodeneckej lásky, a to aj na príklade princov Cyrila (Dominick Benedikt) a Zacha (Ondřej Kraus), ktorí budú mladým sestrám v úsilí zvrátiť nepriaznivý osud sekundovať.

Prečo si Zakliatu jaskyňu nenechať ujsť?

dielo uznávanej slovenskej režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej (režírovala filmy Únos, Sviňa, Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Láska na vlásku)

výborné herecké výkony v podaní hercov ako Tatiana Pauhofová, Karel Dobrý, Marko Igonda či Predrag Bjelac, ktorý si zahral aj v Harrym Potterovi

prvá slovenská rozprávka s prvkami fantasy

zachytáva krásy slovenského kraja

silné posolstvá o potrebe aktívneho prístupu a nie pasívneho čakania na osud

leitmotív sily rodiny a dôležitosti pevných vzťahov

Foto: Makovienka

Čo o rozprávke neviete?

nakrúcanie bolo prerušené trikrát, raz sa štáb vracal z Kysúc a dvakrát z hradu Pernštejn. Príčinou bol koronavírus, ktorý sa objavil aj napriek predchádzajúcemu testovaniu všetkých členov štábu, hercov aj komparzistov.

keďže sa v dôsledku karantény prekladali jednotlivé filmovacie dni, tvorcovia boli nútení využiť služby umelého zasnežovania, nakoľko kým uplynula karanténa, sneh z lokácie zmizol. Šťastím bolo, že v čase nakrúcania boli uzavreté lyžiarske zjazdovky, a tak boli snežné delá k dispozícii napríklad aj na takýto projekt.

náročnými scénami, ktoré museli najmä princovia zvládnuť, boli zábery historického šermu, cval na koňoch, pád do priepasti a zlaňovanie. V prípadoch potreby odborného dohľadu bol pomocnou rukou skúsený horský záchranár Pavol Jackovič z Popradu.

vchod a východ z jaskyne sa nakrúcali v Súšove, interiér predstavuje jaskyňa Domica. Posledné zábery filmu sa nakrúcali v jaskyni Driny, pretože Domicu postihli rozsiahle záplavy, ktoré neumožnili absolvovať v nej potrebné filmovacie dni.

pôvodne si mal v rozprávke zahrať nie český, ale maďarský ten však predtým nakrúcal iný projekt na Sibíri, a jeho majitelia museli ísť po návrate do povinnej karantény. Tvorcovia Zakliatej jaskyne nemohli na uplynutie karanténnej lehoty čakať a museli si na nakrúcanie nájsť iné zviera. Celkovo z Čiech prišlo na nakrúcanie 6 československých vlčiakov, aj kvôli potrebne opakovania jednotlivých obrazov pri nakrúcaní.

