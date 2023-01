Do kín prišiel John Malkovich ako sériový vrah v trileri V zajatí mysle

John Malkovich bezo sporu patrí medzi hercov s kultovým statusom. Žiaril v desiatkach filmov a so svojím hudobným vystúpením svojho času navštívil aj Slovensko. Jeho úlohy na striebornom plátne sú rôznorodé, viackrát však presvedčil, že zahrať nositeľa zvrátenej povahy zvládne ako málokto. Presne tento typ úlohy sa mu ušiel aj v najnovšom trileri, ktorý pod názvom V zajatí mysle práve prišiel do slovenských kín.

Foto: Continental film

Dvojica detektívov sa v príbehu filmu ocitne v úzkych. Jake Doyle a Mary Kelly sú nútení požiadať o pomoc uväzneného sériového vraha známeho ako Umelec, keď začne niekto napodobňovať jeho vizuálne pôsobivé vraždy z minulosti. Zatiaľ čo ambiciózna vyšetrovateľka Mary hľadá stopy v Umelcovej brilantnej, no monštruóznej psychike, so skúseným kolegom Doyleom sa nechajú zlákať do diabolskej hry na mačku a myš. Čakajú ich preteky s časom, aby zostali o krok pred Umelcom a jeho napodobiteľom.

Okrem Johna Malkovicha v úlohe Umelca sa môže publikum tešiť na Martina Lawrencea, známeho napríklad zo série Bad Boys – Ničomníci, ale aj na Melissu Roxburgh, ktorá zažiarila v seriáloch Manifest či Arrow.

Foto: Continental film

Pôvodom taliansky režisér Mauro Borrelli je vo svete filmu známy najmä ako ilustrátor a dizajnér – so svojím štúdiom sa podieľal na dizajne viacerých filmov Tima Burtona, ale aj na snímkach ako Dracula, Captain America: Prvý Avenger či Osem hrozných. Cit pre vizuál a vťahujúcu atmosféru si preniesol aj do svojej režijnej tvorby a vražda je v tomto ponurom kriminálnom príbehu aj vďaka tomu doslova umeleckým dielom.

Foto: Continental film

Triler V zajatí mysle, ktorý divákov a diváčky bude počas celej stopáže držať v napätí a viackrát prekvapí nečakaným zvratom, priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

